Энергетическая тревога в Европе: лидеры ЕС созывают срочную встречу

Во вторник, 10 марта, лидеры европейских стран соберутся на экстренную встречу. ЕС пытается найти способ бороться с ростом цен на энергоносители, которые стремительно дорожают из-за войны на Ближнем Востоке.

Какую встречу организовывают в ЕС?

Встречу организуют Германия, Бельгия и Италия в формате видеоконференции. Она должна наработать предварительные договоренности к саммиту Европейского совета, что состоится 19 – 20 марта, пишет Politico.

По словам европейских дипломатов, в переговорах примет участие "двузначное количество" представителей стран ЕС. Пока неизвестно, сколько именно лидеров присоединятся к встрече, однако ожидается активное участие, учитывая энергетическую тревогу в Европе.

Внезапный рост цен на энергоносители заставил европейских лидеров срочно искать способы предотвратить полномасштабный кризис,

Заметьте! В понедельник цены на нефть снова подскочили из-за войны в Иране, которая длится уже вторую неделю. Стоимость сырья превысила 100 долларов. Министры стран G7 даже обсудили возможность использования стратегических нефтяных резервов, чтобы спасти мировую экономику от инфляционного шока.

Как сдерживают цены в Европе?

Между тем Хорватия и Венгрия уже пытаются сдержать высокие цены на бензин. Эти две страны стали первыми в ЕС, кто ввел ценовые ограничения на топливо, пишет Spiegel.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о "потолке" на топливо:

цена бензина не может превышать 1,50 евро за литр;

максимальная стоимость дизеля – 1,55 евро за литр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что правительство вводит ценовой потолок на бензин и дизель и высвободит государственные резервы горючего.

Обе страны ввели регулирование цен со вторника, 10 марта.

Стоит знать! Между тем в Германии министр финансов Ларс Клингбайль предложил разрешить АЗС повышать цены на топливо только один раз в день.

Как углубляется кризис в Европе?