Что происходит с производством молока в Украине

Несмотря на войну, промышленный сектор молочного животноводства демонстрирует устойчивость, однако география бизнеса кардинально меняется. Производственные мощности массово перемещаются из прифронтовых областей востока и юга в более безопасные центральные и западные регионы, о чем пишет Ассоциация производителей молока.

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По данным Госстата, за 10 месяцев 2026 года молочно-товарные фермы произвели 2,74 миллиона тонн молока-сырья, что на 4% больше, чем в прошлом году. В то же время в домохозяйствах населения надои обвалились аж на 27%. Это означает, что обеспечение украинцев молочными продуктами теперь почти полностью зависит от финансовой стабильности больших промышленных ферм.

Почему фермеры бьют тревогу и как это повлияет на цены

Главная угроза для стоимости молока на полках супермаркетов – стремительный рост себестоимости производства. Из-за российских атак на энергетику фермы вынуждены работать на дизельных генераторах, что автоматически добавляет 15–25 % к стоимости каждого килограмма продукции.

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Кроме того, отрасль столкнулась с острым дефицитом кадров из-за мобилизации, ведь животные нуждаются в ежедневном уходе, а заменить специалистов некем.

Обратите внимание! Еще один финансовый удар – адаптация к европейским стандартам. Чтобы соответствовать нормам ЕС, фермерам придется инвестировать от 100 до 1000 евро в каждую корову. Все эти колоссальные расходы бизнес неизбежно будет закладывать в конечную цену творога, масла и молока для обычных потребителей.

Каковы были предыдущие тенденции на рынке

Ценовое давление на рынке формировалось не один месяц. Что касается закупочных цен на молоко-сырье в Украине, то они продолжили расти на фоне высокого спроса, достигнув отметки в 17 гривен за килограмм.

Эксперты предупреждают: если государство не обеспечит фермерам переходный период и финансовую поддержку, к 2033 году промышленное производство молока может обвалиться с нынешних 3,4 миллиона до 2,2 миллиона тонн. Для украинцев это будет означать не только дефицит отечественной продукции, но и тотальную зависимость от значительно более дорогого импорта.

Между тем в 2026 году Украина существенно укрепила свои позиции, увеличив поставки лука в Европейский Союз в в 4,3 раза – до 10,93 тысячи тонн. Благодаря такому скачку наша страна заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков.