Що відбувається з виробництвом молока в Україні

Попри війну, промисловий сектор молочного тваринництва демонструє стійкість, проте географія бізнесу кардинально змінюється. Виробничі потужності масово переїжджають із прифронтових областей сходу та півдня до безпечніших центральних і західних регіонів, про що пише Асоціація виробників молока.

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За даними Держстату, за 10 місяців 2026 року молочнотоварні ферми виробили 2,74 мільйона тонн молока-сировини, що на 4% більше, ніж торік. Водночас у домогосподарствах населення надої обвалилися аж на 27%. Це означає, що забезпечення українців молочними продуктами тепер майже повністю залежить від фінансової стабільності великих промислових ферм.

Чому фермери б'ють на сполох та як це вплине на ціни

Головна загроза для вартості молока на полицях супермаркетів – шалене зростання собівартості виробництва. Через російські атаки на енергетику ферми змушені працювати на дизельних генераторах, що автоматично додає 15-25% до вартості кожного кілограма продукції.

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Крім того, галузь накрив жорсткий дефіцит кадрів через мобілізацію, адже тварини потребують щоденного догляду, а замінити спеціалістів ніким.

Зверніть увагу! Ще один фінансовий удар – адаптація до європейських стандартів. Щоб відповідати нормам ЄС, фермерам доведеться інвестувати від 100 до 1000 євро в кожну корову. Усі ці колосальні витрати бізнес неминуче закладатиме в кінцеву ціну сиру, масла та молока для звичайних споживачів.

Якими були попередні тенденції на ринку

Ціновий тиск на ринку формувався не один місяць. Ще на початку листопада закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні продовжили зростати на тлі високого попиту, досягнувши позначки у 17 гривень за кілограм.

Експерти попереджають: якщо держава не забезпечить фермерам перехідний період та фінансову підтримку, до 2033 року промислове виробництво молока може обвалитися з нинішніх 3,4 мільйона до 2,2 мільйона тонн. Для українців це означатиме не лише дефіцит вітчизняної продукції, але й тотальну залежність від значно дорожчого імпорту.

Тим часом у 2026 році Україна суттєво зміцнила свої позиції, збільшивши постачання цибулі до Європейського Союзу в 4,3 раза – до 10,93 тисячі тонн. Завдяки такому стрибку наша держава посіла сьоме місце серед найбільших постачальників.