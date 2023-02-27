Ценники вырастут: продукты в Украине могут подорожать

По прогнозам экспертов, цены на хлеб и фрукты могут вырасти. Все из-за утраченного экспортного потенциала и неспособности обеспечить внутреннее производство.

На какие продукты вырастет цена

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона заявил, что цены на хлеб и фрукты в Украине могут вырасти.

Читайте также Увеличатся ли цены на продукты в 2023 году: прогноз экономиста

Как объясняют, это все потому, что в нынешних условиях снизился экспортный потенциал, а обеспечение внутреннего производства не такое, как до войны. Кроме того, в этом году, возможно, будут сокращать площади засева.

Дефицита овощей не будет

По словам Марчука, в Украине в 2023 году не ожидается дефицит овощей. К примеру. еще в начале полномасштабной войны фермеры из центральной и западных областей начали засаживать больше садов и выращивать больше овощей, даже несмотря на возможные риски.

что сейчас у нас на высоком уровне импорта продуктов. Даже без собственного урожая есть возможность покрыть спрос именно импортными овощами и фруктами. Но тогда цена на них будет выше.

Актуально Мартовая индексация: кому же все-таки повысят пенсию

То есть цена будет зависеть от того, сколько будет собственного урожая и на сколько завезут импортных продуктов.