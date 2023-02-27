На какие продукты вырастет цена
Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона заявил, что цены на хлеб и фрукты в Украине могут вырасти.
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Как объясняют, это все потому, что в нынешних условиях снизился экспортный потенциал, а обеспечение внутреннего производства не такое, как до войны. Кроме того, в этом году, возможно, будут сокращать площади засева.
Дефицита овощей не будет
По словам Марчука, в Украине в 2023 году не ожидается дефицит овощей. К примеру. еще в начале полномасштабной войны фермеры из центральной и западных областей начали засаживать больше садов и выращивать больше овощей, даже несмотря на возможные риски.
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То есть цена будет зависеть от того, сколько будет собственного урожая и на сколько завезут импортных продуктов.