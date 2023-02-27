На які продукти зросте ціна

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону заявив, що ціни на хліб та фрукти в Україні можуть вирости.

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Як пояснюють, це все через те, що в нинішніх умовах знизився експортний потенціал, а забезпечення внутрішнього виробництва не таке, як до війни. Крім того, цьогоріч можливо скорочуватимуть площі засівання.

Дефіциту овочів не буде

За словами Марчука, в Україні у 2023 році не очікується дефіциту овочів. До прикладу. ще на початку повномасштабної війни фермери з центральної та західних областей почали засаджувати більше садів й вирощувати більше овочів, навіть попри можливі ризики.

Цікаво, що зараз у нас на високому рівні імпорт продуктів. Навіть без власного урожаю, є можливість покрити попит саме імпортними овочами та фруктами. Але тоді ціна на них буде вищою.

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Тобто ціна буде залежати від того скільки буде власного урожаю й на скільки завезуть імпортних продуктів.