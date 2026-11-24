Какие продукты дорожают больше всего

Первыми в Соединенных Штатах из-за роста стоимости топлива начали дорожать свежие продукты, пишет Bloomberg.

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По данным Price Index издания, в ноябре среди товаров с наибольшим годовым ростом цен оказались:

стейк из пашины взлетел в цене на 33,3%;

красный картофель подорожал на 29,9%;

помидоры сорта "Рома" – на 27,5%.

Батат и сладкая кукуруза также подорожали более чем на 9%.

Рост цен уже ощутим и в период подготовки к праздникам. По оценкам Американской федерации фермерских бюро, традиционный ужин на День благодарения для десяти человек в этом году обойдется в среднем в 58,63 доллара – на 6% больше, чем в прошлом году.

Мы только начинаем ощущать последствия– отметил главный экономист RSM US Джо Брузулас.

По его словам, подорожание энергоносителей имеет отложенный эффект, ведь расходы фермеров на дизельное топливо и перевозчиков на логистику только сейчас дошли до полок супермаркетов.

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Экономист советует готовиться к тому, что ценники будут переписывать и в дальнейшем, и прогнозирует, что продовольственная инфляция может ускориться в первой половине 2027 года.

Почему продукты продолжают дорожать

Помимо подорожания энергоносителей, дополнительное давление на цены оказывают пошлины, подорожавшие удобрения и неблагоприятная погода, которая сокращает урожаи.

В частности, урожай картофеля в штате Айдахо сократился на 13% по сравнению с 2025 годом. Также ожидается сокращение урожая яблок:

в Вирджинии – на 48%;

в Пенсильвании – на 58%.

Профессор агробизнеса Калифорнийского политехнического университета Рики Волпе добавил, что подорожание стали, пластика и картона из-за торговых ограничений также закладывается в конечную стоимость продуктов на полках.

Пошлины и в дальнейшем способствуют росту продовольственной инфляции, особенно в отношении импортных товаров, в частности таких, как морепродукты– пояснил Волпе.

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Производители уже готовятся переложить часть затрат на покупателей. В частности, Kraft Heinz и производитель овсяного молока Oatly заявили о планах повысить цены.

Последняя волна инфляции цен на топливо и грузовые перевозки в Северной Америке, продолжающаяся с июля, наконец превысила наши возможности компенсировать эти расходы– отметил операционный директор Oatly Даниэль Ордоньес.

Обратите внимание! Помимо продуктов питания, правительственные отчеты фиксируют стремительный рост стоимости товаров повседневного спроса в США, электроэнергии и даже автострахования.

Напомним, ранее после длительного роста цен топливо в США начало дешеветь. Средняя цена обычного бензина опустилась до 3,78 доллара за галлон – самого низкого уровня с середины марта. Однако дизельное топливо осталось дорогим, увеличивая расходы на логистику.