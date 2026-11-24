Які продукти дорожчають найбільше

Найпершими у Сполучених Штатах через зростання вартості пального почали дорожчати свіжі продукти, пише Bloomberg.

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За даними Price Index видання, у листопаді серед товарів із найбільшим річним зростанням цін опинилися:

стейк із пашини злетів у ціні на 33,3%;

червона картопля додала 29,9%;

помідори сорту "Рома" – 27,5%.

Батат і солодка кукурудза також подорожчали більш ніж на 9%.

Зростання цін уже відчутне й під час підготовки до свят. За оцінками Американської федерації фермерських бюро, традиційна вечеря на День подяки для десяти людей цього року коштує в середньому 58,63 долара – на 6% більше, ніж торік.

Ми лише починаємо відчувати наслідки– зазначив головний економіст RSM US Джо Брузулас.

За його словами, подорожчання енергоносіїв має відкладений ефект, адже витрати фермерів на дизель та перевізників на логістику лише зараз дісталися полиць супермаркетів.

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Економіст радить готуватися до того, що цінники переписуватимуть і надалі, та прогнозує, що продовольча інфляція може прискоритися в першій половині 2027 року.

Чому продукти продовжують дорожчати

Окрім здорожчання енергоносіїв, додатковий тиск на ціни створюють мита, дорожчі добрива та несприятлива погода, яка скорочує врожаї.

Зокрема, урожай картоплі в штаті Айдахо зменшився на 13% порівняно з 2025 роком. Також очікується скорочення врожаю яблук:

у Вірджинії на 48%;

в Пенсильванії – на 58%.

Професор агробізнесу Каліфорнійського політехнічного університету Рікі Волпе додав, що здорожчання сталі, пластику та картону через торгівельні обмеження також закладається у кінцеву вартість продуктів на полицях.

Мита й надалі сприяють зростанню продовольчої інфляції, особливо щодо імпортних товарів,зокрема, таких як морепродукти– пояснив Волпе.

Виробники вже готуються перекладати частину витрат на покупців. Зокрема, Kraft Heinz та виробник вівсяного молока Oatly заявили про плани підвищити ціни.

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Остання хвиля інфляції цін на пальне та вантажні перевезення в Північній Америці, яка триває з липня, нарешті перевищила наші можливості компенсувати ці витрати– зауважив операційний директор Oatly Даніель Ордоньєс.

Зауважте! Окрім продуктів, урядові звіти фіксують стрімке зростання вартості повсякденних товарів у США, електроенергії та навіть страхування авто.

Нагадаємо, раніше після тривалого подорожчання пальне у США почало дешевшати. Середня ціна звичайного бензину опустилася до 3,78 долара за галон – найнижчого рівня із середини березня. Однак дизель залишився дорогим, збільшуючи витрати на логістику.