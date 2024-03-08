Сало вместо прошутто: как польские забастовки влияют на цены в Украине

Польские протесты на границе с Украиной вызвали перебои с поставками продуктов потребления. Поэтому возник вопрос, повлияет ли это на цены для обычных граждан.

Три фактора, от которых зависит ситуация на границе

Михаил Непран рассказал для 24 Канала, что спрогнозировать ситуацию на польско-украинской границе нелегко. Однако он отметил, что стайки связаны не столько с Украиной, сколько с внутриполитическими польскими проблемами.

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Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса К большому сожалению, украинская карта стала разменной для польских политиков, которые хотят решить свои вопросы – борьба между властью и оппозицией. Поэтому я не тешу себя иллюзией, что когда два премьера встретятся (28 марта – 24 Канал), то завтра все станет хорошо и все решится. Скорее напряжение в определенной степени спадет в апреле после местных выборов, потому что сейчас достаточно активно идет борьба и украинская карта здесь используется.

Как второй момент он выделил, что насколько это долго продлится, будет зависеть от Брюсселя. Важным будет влияние на зеленый курс ЕС.

Что такое зеленый курс? Я бы назвал это как вторая по важности ситуация после промышленной революции 18 века. По сути, Еврокомиссия хочет радикально изменить сельское хозяйство в Европе. Если говорить коротко, то это должна быть нулевая нагрузка на экологию. Это большое очень потрясение и эти потрясения, как видите, болезненно воспринимаются не только в Польше, но и во Франции, Германии и др. Это большие проблемы для фермеров и для сельского хозяйства,

– объяснил он.

Поэтому многое будет зависеть от того, будет ли держать дальше этот курс и будут ли внесены изменения. Третьим фактором для польско-украинских отношений являются договоренности, к которым придут обе стороны.

Будет дефицит или нет

Критически важные для Украины грузы поступают без задержек. Говорится о топливе, гуманитарке и военных поставках.

Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом сообщил, что на некоторые категории товаров, которые заходят к нам по импорту, влияет ситуация на польско-украинской границе. Есть три категории: это рыба, экзотические фрукты (бананы, киви и т.д.) и соль. Запасы соли у нас есть хорошие, а вот на бананы и рыбу влияние более существенное.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Несущественное влияние, особенно, когда мы говорим о западных областях Украины, это некоторые польские товары, которые к нам заходят – молочка, овощи (парниковые помидоры и огурцы), фрукты. На них тоже, вероятно, появится определенная нехватка, хотя по овощам точно есть, потому что огурцы и помидоры давали определенный сегмент украинского потребительского рынка, по сырам меньше, потому что они перекрываются отечественным производителем. Всем остальным мы себя полноценно обеспечиваем.

Также он отметил, что говорится скорее о задержках поставок, а не дефиците. Украина по аграрному сектору продает в Польшу больше, чем покупает.

Продукция, которую они производят, дает больше разнообразия нашему предложению, чем является критической для украинского потребителя. Когда я говорю о рыбе, то она же просто идет через Польшу, а она из скандинавских стран, глубокой заморозки. Поэтому блокада просто сдерживает поступление необходимой продукции в Украину,

– сказал он.

Такое же мнение высказал Непран и добавил, что дефицита среди овощей и молочки ожидать не стоит. Овощи из Турции идут к нам через Румынию, поэтому это дольше, а молочной продукции мы производим достаточно.

Какое влияние блокада имеет на цены

Пендзин сообщил, что цена на соль точно не выросла. А вот экзотические фрукты действительно выросли в цене, например бананы на 15 – 20%.

Украина наладила источники поступления той или иной продукции. В частности, через Румынию, дунайские порты. Вот чего точно не будет, так это польской продукции – молочки, овощей. Цены соответствуют украинскому уровню, а предпосылок для сильного роста цен я не вижу,

– сказал он.

Михаил Непран добавил, что в торговых сетях сообщили, что все будет зависеть от вида продукции. Максимум от 5 до 7% могут подорожать только те продукты, которые импортируются – алкоголь, фреш, рыба, масло, бакалея. Но большинство этих продуктов есть в Украине. Для рядового украинского покупателя это не критично. Потому что есть альтернатива украинских производителей.

Если собираетесь сегодня на 8 марта поздравить свою любимую девушку, как любят говорить итальянцы, тремя П – просекко, прошутто и пармезан, то у меня для вас плохая новость. Все эти продукты подорожают. Если вы собираетесь на ужин приготовить норвежский лосось и запить его итальянским вином, у меня тоже для вас не очень хорошая новость – скорее всего, эти продукты, которые везутся к нам, в том числе через Польшу, могут подорожать. Если вы собираетесь нарезать кусочек сала с хлебом, луком и 100 граммов украинской водки, тогда у меня для вас хорошая новость – цены не изменятся,

– пошутил Непран.

Он добавил, что сейчас везут в основном алкоголь (вина, коньяки), рыбу, бакалею и сыры импортные. То есть, так сказать, товары класса "люкс".

То, что мы называем борщовый набор, который практически 100% производится в Украине, цена на него не увеличится в связи с польскими событиями. Если мы с вами говорим об импортируемых товарах, то они могут подорожать, потому что грузы перенаправляют через Румынию, Словакию, Чехию. А это дает более длинный путь, что делает дороже логистику,

– подытожил он.

Поэтому именно такие обходные пути через Румынию имеют наибольшее влияние на цены продуктов в Украине. Из-за логистики в основном подорожают импортные товары, которые не покрывает украинский производитель.

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