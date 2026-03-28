Цены подскочат минимум на 10 гривен: в маршрутках Львовщины подорожает проезд

На междугородних и пригородных маршрутах Львовщины снова вырастут цены на проезд. Перевозчики планируют поднять тарифы уже в начале апреля.

Как подорожает проезд на Львовщине?

Цена одной поездки в маршрутке увеличится минимум с 35 до 45 гривен, как свидетельствуют данные ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".

Повышение тарифов называют вынужденным шагом из-за нестабильности топливного рынка и резкого роста стоимости дизеля в Украине.

По словам перевозчиков, ближайшие месяцы эксперты не прогнозируют стабилизации рынка, а топливо будет только дорожать.

Сейчас закупочная мелкооптовая цена на дизель достигает 90 грн за литр. Предыдущие тарифы на проезд в пригородном и междугородном автомобильном транспорте рассчитаны при стоимости топлива 55,6 грн за литр,

– объяснили в ассоциации.

Из-за этого автотранспортные предприятия с действующими тарифами на проезд вынуждены фактически тратить 80 – 85% прибыли на заправку автобусов. Соответственно, цену билетов хотят поднять.

Повышение стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах Львовщины планируют уже в первой декаде апреля. При этом пассажирам нужно учитывать, что новые тарифы будут разными в зависимости от поездки:

минимальный проезд будет стоить 45 гривен;

начиная со 2-й зоны (то есть 5+ километров) тариф за 1 пассажирокилометр будет составлять 3,30 гривны.

В ассоциации отметили, что различные предприятия самостоятельно устанавливают свои тарифы, поэтому цена одного пассажирокилометра может отличаться. Однако разница будет колебаться на уровне 10 – 15 копеек между перевозчиками.

Важно! Это уже второе повышение стоимости проезда за месяц. В начале марта перевозчики Львовщины подняли цены на проезд в пригородных и междугородных маршрутках с 30 до 35 гривен.

Подорожает ли проезд во Львове?

Перевозчики Львова тоже хотят поднять цены на проезд из-за подорожания топлива. Они уже обратились с соответствующим предложением к Львовский городской совет. В частности, предлагают повысить тарифы на 10 гривен.

Однако в горсовете рассматривают несколько вариантов относительно стоимости проезда:

повысить тарифы на проезд;

или временно изменить некоторые правила работы е-билета, что позволит компенсировать расходы перевозчиков, не поднимая цены для пассажиров.

Среди изменений рассматривают, например, такие меры:

временно приостановить бесплатные пересадки, чтобы перевозчики не теряли средства;

урегулировать оплату льготного проезда для жителей других общин.

Дело в том, что сейчас около 14% льготных поездок во львовском транспорте приходится на людей из других общин. Поэтому город фактически платит за эти перевозки из своего бюджета.

Пока оптимальное решение ищут.

Важно! В любом случае для ветеранов войны, людей с инвалидностью из-за войны, семей погибших и детей из других общин, которые учатся во львовских школах, льготы останутся.

Почему растут цены на топливо?