Почему на мировых биржах вновь царит паника и как удары по инфраструктуре сказываются на логистике

Самые активные контракты на пшеницу на бирже в Чикаго подскочили в цене на 0,8% после взаимных ударов между Украиной и Россией. Рынок серьезно опасается, что экспорт из Черного моря будет полностью заблокирован, о чем пишет Bloomberg.

Президент Владимир Зеленский сообщил об атаках на украинские подстанции, в результате которых десятки тысяч людей остались без света. В то же время в России ярко горит нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, что создает дополнительный хаос для экономики и логистики противника. Из-за этих событий покупатели зерна по всему миру срочно ищут замену черноморской пшенице, опасаясь глобального дефицита.

Кто зарабатывает на блокировании Черного моря

Пока Россия пытается уничтожить украинский экспорт, другие страны получают сверхприбыли. "Наши цены в Австралии держатся на высоком уровне из-за безумного спроса на замену черноморского зерна", – пояснил Деннис Вознесенски, аграрный экономист Commonwealth Bank of Australia. Стоимость пшеницы в крупнейших австралийских портах уже достигла максимума с июня 2024 года.

Еще на прошлой неделе стоимость пшеницы падала до самого низкого уровня с августа. Это происходило на фоне новостей о том, что Россия пытается вывозить свой урожай через балтийские порты, спасаясь от последствий войны.

Обратите внимание! Украина же ищет альтернативные пути: Владимир Зеленский отмечал, что ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о создании нового безопасного коридора, однако Москва однако категорически противится этой идее.

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Также президент Украины недавно обратился к соседним странам – Польше, Румынии, Словакии и Венгрии – с просьбой разрешить транзит украинского зерна через их территории в связи с блокадой Черного моря. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился на это.