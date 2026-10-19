Чому світові біржі знову охопила паніка та як удари по інфраструктурі впливають на логістику

Найактивніші контракти на пшеницю на біржі в Чикаго підскочили в ціні на 0,8% після взаємних ударів між Україною та Росією. Ринок серйозно побоюється, що експорт із Чорного моря буде повністю заблоковано, про що пише Bloomberg.

Президент Володимир Зеленський повідомив про атаки на українські підстанції, які залишили без світла десятки тисяч людей. Водночас у Росії яскраво палає нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, що створює додатковий хаос для економіки та логістики ворога. Через ці події покупці зерна у світі терміново шукають заміну чорноморській пшениці, побоюючись глобального дефіциту.

Хто заробляє на блокуванні Чорного моря

Поки Росія намагається знищити український експорт, інші країни отримують надприбутки. "Наші ціни в Австралії тримаються на високому рівні через шалений попит на заміну чорноморського зерна", – пояснив Денніс Вознесенскі, аграрний економіст Commonwealth Bank of Australia. Вартість пшениці в найбільших австралійських портах вже сягнула максимуму з червня 2024 року.

Ще минулого тижня вартість пшениці падала до найнижчого рівня з серпня. Це відбувалося на тлі новин про те, що Росія намагається вивозити свій урожай через балтійські порти, рятуючись від наслідків війни.

Зверніть увагу! Україна ж шукає альтернативні шляхи: Володимир Зеленський зазначав, що веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо створення нового безпечного коридору, проте Москва наразі категорично противиться цій ідеї.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також президент України нещодавно звернувся до сусідніх країн – Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини – з проханням дозволити транзит українського зерна через їхні території у зв'язку з блокадою Чорного моря. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр погодився на це.