Платить за газ будет дешевле: некоторым уменьшат платежки за распределение ресурсов в октябре

С 1 октября для некоторых украинцев снизят тариф на доставку газа. В НКРЭКУ сообщили, что такие изменения помогут уменьшить финансовую нагрузку на население.

Цены за распределение газа снизят

Так что с 1 октября при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности будет учитываться только функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

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То есть таким образом регулятор хочет уменьшить нагрузку на украинцев, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, потреблявших минимальные объемы газа.

Например, если лицо платило за распределение 52,07 гривны, тогда после изменений оно снизится до 6,47 гривны. За год сумма сбережения может составлять около 547,25 гривны.

Все поставщики будут самостоятельно определять минимальную плату для домохозяйства, которое не пользуется или частично не пользуется газом.

В Нафтогазе объяснили, вырастут ли цены на газ

По словам Алексея Чернышева, цены на газ до 2024 года меняться не будут.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

Также он отметил, что в украинских резервах достаточно газа в подземных хранилищах, что позволяет не менять цены еще некоторое время и хорошо пережить отопительный сезон.