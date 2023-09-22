Цены за распределение газа снизят
Так что с 1 октября при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности будет учитываться только функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.
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То есть таким образом регулятор хочет уменьшить нагрузку на украинцев, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, потреблявших минимальные объемы газа.
Все поставщики будут самостоятельно определять минимальную плату для домохозяйства, которое не пользуется или частично не пользуется газом.
В Нафтогазе объяснили, вырастут ли цены на газ
По словам Алексея Чернышева, цены на газ до 2024 года меняться не будут.
Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.
Также он отметил, что в украинских резервах достаточно газа в подземных хранилищах, что позволяет не менять цены еще некоторое время и хорошо пережить отопительный сезон.