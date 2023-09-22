Ціни за розподіл газу знизять

Тож з 1 жовтня при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності буде враховуватися лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.

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Тобто таким чином регулятор хоче зменшити навантаження на українців, які з жовтня 2022 року до вересня 2023 року, споживали мінімальні обсяги газу.

Зверніть увагу! Наприклад якщо особа платила за розподіл 52,07 гривні, тоді після змін вона знизиться до 6,47 гривні. Тож за рік сума заощадження може становити близько 547,25 гривні.

Усі постачальники самостійно визначатимуть мінімальну плату для домогосподарства, яке не користується або частково не користується газом.

У Нафтогазі пояснили чи зростуть ціни на газ

За словами Олексія Чернишова, ціни на газ до 2024 року змінюватися не будуть.

Олексій Чернишов Голова правління НАК Нафтогаз України Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

Також він наголосив, що в українських резервах достатньо газу у підземних сховищах, що дозволяє не змінювати ціни ще деякий час та добре пережити опалювальний сезон.