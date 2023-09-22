Ціни за розподіл газу знизять
Тож з 1 жовтня при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності буде враховуватися лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.
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Тобто таким чином регулятор хоче зменшити навантаження на українців, які з жовтня 2022 року до вересня 2023 року, споживали мінімальні обсяги газу.
Усі постачальники самостійно визначатимуть мінімальну плату для домогосподарства, яке не користується або частково не користується газом.
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За словами Олексія Чернишова, ціни на газ до 2024 року змінюватися не будуть.
Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.
Також він наголосив, що в українських резервах достатньо газу у підземних сховищах, що дозволяє не змінювати ціни ще деякий час та добре пережити опалювальний сезон.