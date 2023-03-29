Тариф на электроэнергию в апреле: правительство приняло важное решение

По решению правительства повышение тарифов в апреле не произойдет. Согласно этому, цены за электроэнергию остаются на том уровне, что и были.

Тарифы на свет в Украине должны были пересмотреть еще в начале марта, однако решение было принято только в конце месяца. Согласно ему тариф не изменится.

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За словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, механизм возложения специальных обязательств будет действовать до 30 апреля этого года. Поэтому цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной.

Напоминаем, что сейчас цены составляют:

1,44 гривны – до 250 киловатт в час в месяц;

1,68 гривны – от 250 и более киловатт в час ежемесячно.

Могут ли тариф изменить в мае

В то же время, уже в мае тариф может измениться. Как пишет Obozrevatel, есть несколько вариантов:

Кабмин сохраняет действующий тариф (1,44 и 1,68 гривны), но при этом найдет финансирование на ремонтные работы энергокомпаний и будет покрывать дефицит из бюджета;

Кабмин повышает тариф и новая цена составляет около 2,4 гривны за киловатт-час.

Согласно действующим тарифам семья, которая ежемесячно тратит около 249 киловатт в час, получает в платежке сумму на 358,5 гривны. Но если потребление будет составлять 251 киловатт ежемесячно, то в таком случае придется платить уже 421,6 гривны.

Кстати, многие эксперты не поддерживают нынешнюю систему тарифов на свет, а именно то, что их два.

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