Тариф на электроэнергию в апреле: правительство приняло важное решение
Источник:Кабмин
По решению правительства повышение тарифов в апреле не произойдет. Согласно этому, цены за электроэнергию остаются на том уровне, что и были.
Тарифы на свет в Украине должны были пересмотреть еще в начале марта, однако решение было принято только в конце месяца. Согласно ему тариф не изменится.
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За словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, механизм возложения специальных обязательств будет действовать до 30 апреля этого года. Поэтому цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной.
Напоминаем, что сейчас цены составляют:
- 1,44 гривны – до 250 киловатт в час в месяц;
- 1,68 гривны – от 250 и более киловатт в час ежемесячно.
Могут ли тариф изменить в мае
В то же время, уже в мае тариф может измениться. Как пишет Obozrevatel, есть несколько вариантов:
- Кабмин сохраняет действующий тариф (1,44 и 1,68 гривны), но при этом найдет финансирование на ремонтные работы энергокомпаний и будет покрывать дефицит из бюджета;
- Кабмин повышает тариф и новая цена составляет около 2,4 гривны за киловатт-час.
Кстати, многие эксперты не поддерживают нынешнюю систему тарифов на свет, а именно то, что их два.
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Какие были варианты поднятия тарифов для населения
- Один из вариантов назывался "Легкий вариант". Он предполагал увеличение цены за киловатт до 2,5 гривны для большинства населения. Но те, кто потребляет до 100 киловатт ежемесячно, — примерно 6 – 7 гривен за киловатт-час.
- По информации от издания UBR, новый тариф на электроэнергию мог составить 2,80 гривны за киловатт-час уже с апреля.
- Были еще варианты установить дифференцированный тариф. В соответствии с ним тот, кто больше потребляет – платит по большему тарифу, а кто меньше – платит по меньшему.