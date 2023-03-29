Тарифи на світло в Україні мали переглянути ще на початку березня, однак рішення прийняли лише наприкінці місяця. Відповідно до нього, тариф не зміниться.
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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, механізм покладання спеціальних зобов'язань діятиме до 30 квітня цього року. А тому ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.
Нагадуємо, що зараз ціни становлять:
- 1,44 гривні – до 250 кіловатів на годину в місяць;
- 1,68 гривні – від 250 та більше кіловатів на годину щомісяця.
Чи можуть тариф змінити у травні
Водночас вже у травні тариф може змінитися. Як пише Obozrevatel, є декілька варіантів:
- Кабмін зберігає чинний тариф (1,44 та 1,68 гривні), але при цьому знайде фінансування на ремонтні роботи енергокомпаній й покриватиме дефіцит з бюджету;
- Кабмін підвищує тариф й нова ціна становить близько 2,4 гривні за кіловат-годину.
До слова, чимало експертів не підтримують теперішню систему тарифів на світло, а саме те, що їх два.
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Які були варіанти підняття тарифів для населення
- Один із варіантів мав назву "Легкий варіант". Він передбачав збільшення ціни за кіловат до 2,5 гривні для більшості населення. Але ті, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця, — приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину.
- За інформацією від видання UBR, новий тариф на електроенергію міг становити 2,80 гриві за кіловат-годину вже з квітня.
- Були ще варіанти встановити диференційований тариф. Відповідно до нього той, хто споживає більше – платить за більшим тарифом, а хто менше – платить за меншим.