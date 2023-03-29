Тарифи на світло в Україні мали переглянути ще на початку березня, однак рішення прийняли лише наприкінці місяця. Відповідно до нього, тариф не зміниться.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, механізм покладання спеціальних зобов'язань діятиме до 30 квітня цього року. А тому ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

Нагадуємо, що зараз ціни становлять:

1,44 гривні – до 250 кіловатів на годину в місяць;

1,68 гривні – від 250 та більше кіловатів на годину щомісяця.

Чи можуть тариф змінити у травні

Водночас вже у травні тариф може змінитися. Як пише Obozrevatel, є декілька варіантів:

Кабмін зберігає чинний тариф (1,44 та 1,68 гривні), але при цьому знайде фінансування на ремонтні роботи енергокомпаній й покриватиме дефіцит з бюджету;

Кабмін підвищує тариф й нова ціна становить близько 2,4 гривні за кіловат-годину.

Згідно з чинними тарифами сім'я, яка щомісяця витрачає десь 249 кіловатів на годину, отримує у платіжці суму на 358,5 гривні. Але якщо споживання становитиме 251 кіловат щомісяця, то у такому разі доведеться платити вже 421,6 гривні.

До слова, чимало експертів не підтримують теперішню систему тарифів на світло, а саме те, що їх два.

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