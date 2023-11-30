Тарифы на свет: какими будут цены с 1 декабря

До конца декабря тарифы на разные виды коммунальных услуг будут фиксированными, что обусловлено действием военного положения в стране. Среди услуг, на которые будет оставаться постоянная цена, будет и электроэнергия.

Тариф на электроэнергию

В настоящее время в стране действует единый фиксированный тариф на электроэнергию - это 2,64 гривны за киловатт-час. Он применяется для всех бытовых потребителей, независимо от того, есть ли у них электрическое отопление, имеют ли они льготный статус и где они проживают.

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Ранее население платило 1,44 гривны за киловатт-час, при потреблении ежемесячно меньше, чем 250 киловатт, и 1,68 гривны за киловатт-час, за потребление свыше 250 киловатт.

До завершения осенне-зимнего периода повышение тарифов не предусмотрено. А все заявления о повышение тарифов с 1 января , объясняют в Минэнерго, не отвечают действительности.

В то же время в январе запланировано проведение перерасчетов, что может отразиться на стоимости тарифов в будущем. Поэтому если стоимость будут увеличивать, то где-то на 15% - примерно 3 гривны за киловатт-час.

Изменения в ценах на передачу электроэнергии

Компания "ДТЭК Киевские электросети" введет новые тарифы для пользователей и операторов систем хранения энергии:

для I класса напряжения – 200,35 гривен за мегаватт-час (без НДС);

для II класса напряжения – 785,53 гривен за мегаватт-час (без НДС).

Следовательно, с 1 января 2024 года тариф на передачу услуг от НЭК "Укрэнерго" может увеличиться до 592,89 гривен за мегаватт-час по решению НКРЭКУ.