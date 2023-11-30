Тариф на електроенергію

Нині в країні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію — це 2,64 гривні за кіловат-годину. Він застосовується для всіх побутових споживачів, незалежно від того, чи є у них електричне опалення, чи мають вони пільговий статус і де вони проживають.

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Раніше населення платило 1,44 гривні за кіловат-годину, за умови споживання щомісяця менше, ніж 250 кіловатів, та 1,68 гривні за кіловат-годину, за споживання понад 250 кіловатів.

Важливо! До завершення осінньо-зимового періоду підвищення тарифів не передбачено. А усі заяви про підвищення тарифів з 1 січня, пояснюють в Міненерго, не відповідають дійсності.

Водночас у січні заплановано проведення перерахунків, що може відбитися на вартості тарифів у майбутньому. Тому, якщо вартість будуть збільшувати, то десь на 15% – приблизно 3 гривні за кіловат-годину.

Зміни у цінах на передачу електроенергії

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" запровадить нові тарифи для користувачів та операторів систем зберігання енергії:

для I класу напруги – 200,35 гривень за мегават-годину (без ПДВ);

для II класу напруги – 785,53 гривень за мегават-годину (без ПДВ).

Отже, з 1 січня 2024 року тариф на передачу послуг від НЕК "Укренерго" може збільшитися до 592,89 гривень за мегават-годину за рішенням НКРЕКП.