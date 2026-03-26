НДС на топливо 8%: какая страна меняет правила для АЗС и спасает рынок
- Польское правительство приняло решение снизить НДС на топливо с 23% до 8% и акцизный налог до минимума, установленного ЕС, из-за роста мировых цен на ресурсы.
- Снижение налогов должно ослабить последствия топливного кризиса, а парламент окончательно примет это решение 27 марта.
В одной из стран ЕС приняли решение о снижении НДС на топливо с 23% до 8%. По мнению правительства, такое решение стабилизирует рынок и уменьшит последствия от мировой ситуации с топливом.
Как страна ЕС решает ситуацию с ценами на топливо?
О том, какие налоги снизит страна и как это повлияет на экономику, сообщает RMF24.
Смотрите также Ситуация на Ближнем Востоке выгодна для Кремля: почему Россия может заработать на ней миллиарды
На заседании правительства Польши приняли решение о снижении налогообложения на топливо. Речь идет о:
- НДС (налог на добавленную стоимость);
- акцизном налоге.
Причиной таких действий является стремительное повышение мировых цен на ресурс из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном.
Согласно решению, ставка НДС на топливо отныне будет 8%. Ранее была на уровне 23%. Акцизный налог на топливо тоже снизят до минимума, который устанавливает ЕС.
Заметьте! Как результат для поляков прогнозируют ослабление последствий от топливного кризиса.
В то же время в стране каждый день будут устанавливать максимальную розничную цену на топливо. Так удастся избежать манипуляций среди компаний и предотвратить недобросовестную торговлю.
Проголосовать за решение и окончательно принять его парламент должен в пятницу, 27 марта.
Какова ситуация на топливном рынке Польши?
По состоянию на сегодня, 26 марта, одна из крупнейших польских сетей АЗС Orlen снижает оптовые цены на топливо. На их сайте в частности можно проследить динамику цен.
Так, сейчас за кубометр бензина Eurosuper 95 просят 5 626 злотых. Но в прошлую пятницу, 20 марта, кубометр на оптовом рынке стоил 5 739 злотых.
В то же время аналитик Якуб Богуцкий отметил, что на розничном рынке стоит ждать повышения стоимости ресурсов, пишет Польское Радио.
К сожалению будет дорожать все топливо, кроме газа. В ближайшие несколько дней можем увидеть 6,50 злотых на ценниках бензина. И для дизеля где-то примерно 6,70 или 6,72 за литр. Это показатель является средним по стране,
– добавил Богуцкий.
На украинские деньги средняя стоимость бензина 6,50 злотых – это 77,07 гривны. В то же время для сравнения 26 марта средняя цена бензина А-95 в Украине стоит 71,85 гривны.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке и ее последствиях для мировой экономики?
С 28 февраля 2026 года Израиль и США начали атаковать Иран, после чего страна начала бить в ответ по странам Ближнего Востока. Больше всего последствий для топливной сферы. В частности из-за ограничения Ормузского пролива, через который проходили ключевые поставки нефти и газа для мира.
Поэтому сейчас для стран есть угроза в нехватке ресурсов. Это как и ограниченный импорт, влияет на цены бензина и всего горючего. По тарифам – сейчас они больше всего влияют на мировую экономику, ведь цены стремительно растут.
Как следствие, Филиппины приостановили мировые продажи электроэнергии из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Правительство страны готовит решение, чтобы предотвратить рост тарифов и стабилизировать рынок.
В то же время страны не торопятся покупать газ из-за высокой стоимости. Но в Нидерландах, например, заканчиваются запасы ресурса. Уровень заполненности месторождений опустился до 5,8% и является самым низким за последнее десятилетие. Поэтому возникает неопределенность относительно будущих топливных запасов на фоне войны в Иране.