НДС на топливо 8%: какая страна меняет правила для АЗС и спасает рынок

В одной из стран ЕС приняли решение о снижении НДС на топливо с 23% до 8%. По мнению правительства, такое решение стабилизирует рынок и уменьшит последствия от мировой ситуации с топливом.

Как страна ЕС решает ситуацию с ценами на топливо?

О том, какие налоги снизит страна и как это повлияет на экономику, сообщает RMF24.

На заседании правительства Польши приняли решение о снижении налогообложения на топливо. Речь идет о:

НДС (налог на добавленную стоимость);

акцизном налоге.

Причиной таких действий является стремительное повышение мировых цен на ресурс из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном.

Согласно решению, ставка НДС на топливо отныне будет 8%. Ранее была на уровне 23%. Акцизный налог на топливо тоже снизят до минимума, который устанавливает ЕС.

Заметьте! Как результат для поляков прогнозируют ослабление последствий от топливного кризиса.

В то же время в стране каждый день будут устанавливать максимальную розничную цену на топливо. Так удастся избежать манипуляций среди компаний и предотвратить недобросовестную торговлю.

Проголосовать за решение и окончательно принять его парламент должен в пятницу, 27 марта.

Какова ситуация на топливном рынке Польши?

По состоянию на сегодня, 26 марта, одна из крупнейших польских сетей АЗС Orlen снижает оптовые цены на топливо. На их сайте в частности можно проследить динамику цен.

Так, сейчас за кубометр бензина Eurosuper 95 просят 5 626 злотых. Но в прошлую пятницу, 20 марта, кубометр на оптовом рынке стоил 5 739 злотых.

В то же время аналитик Якуб Богуцкий отметил, что на розничном рынке стоит ждать повышения стоимости ресурсов, пишет Польское Радио.

К сожалению будет дорожать все топливо, кроме газа. В ближайшие несколько дней можем увидеть 6,50 злотых на ценниках бензина. И для дизеля где-то примерно 6,70 или 6,72 за литр. Это показатель является средним по стране,

– добавил Богуцкий.

На украинские деньги средняя стоимость бензина 6,50 злотых – это 77,07 гривны. В то же время для сравнения 26 марта средняя цена бензина А-95 в Украине стоит 71,85 гривны.

