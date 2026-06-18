Цены бьют рекорды: бензин в России дорожает быстрее, чем за всё время войны

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам России не просто снизили объемы переработки нефти до самых низких уровней за более чем двадцать лет. Они спровоцировали рекордное ускорение роста цен на топливо, которого не было с начала полномасштабного вторжения.

Как растут цены на топливо

Всего за одну неделю, с 9 по 15 июня, бензин на российских АЗС в среднем подорожал на 0,95%, сообщает Росстат.

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При этом за две недели июня цены подскочили уже на 1,93%, что более чем вдвое превысило показатели за весь май.

Научный сотрудник Немецкого института международной безопасности Янис Клюге подсчитал, что топливо в России еще никогда не дорожало такими стремительными темпами с начала полномасштабного вторжения.

Так, с начала 2026 года по 15 июня топливо подорожало на 6,61%, то есть примерно вдвое больше, чем за тот же период в 2022–2025 годах.

По данным аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), месячные темпы роста цен на бензин в России достигли 3,93%. Росстат отмечает, что это самый высокий уровень с мая 2018 года, когда бензин подорожал более чем на 5%.

Статистика свидетельствует, что цены на бензин выросли уже в 78 регионах России. Больше всего топливо подорожало в Тыве — на 9,4%, а также в Чечне.

В то же время дизельное топливо за почти полгода подорожало на 5,7%. А аграрии южных и центральных регионов страны уже жалуются на его дефицит.

Аналитики уже предупреждают о последствиях стремительного роста цен на топливо. По их мнению, это может привести к общему удорожанию товаров и услуг.

Самое тревожное заключается в том, что кризис только начинается. Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита и ускорения роста цен появились уже в июне,

– пояснил стратег компании "Финам" Ярослав Кабаков.

Фото: Как растут цены на топливо в России / 24 Канал

Почему дорожает топливо

Экономист Кирилл Родионов пояснил, что причиной июньского скачка стали внеплановые ремонты на НПЗ, которые приходится проводить после ударов украинских дронов.

Они привели к зависимости ряда регионов от поставок топлива из областей, где сохранялось стабильное производство бензина и дизеля,

– отметил Родионов.

Добавим, что в мае не менее 16 российских предприятий подверглись ударам украинских БПЛА. По меньшей мере шесть НПЗ приостанавливали производство,

С начала июня из-за атак беспилотников временно приостановили работу:

Московский НПЗ;

завод "Танеко" в Нижнекамске;

Куйбышевский НПЗ;

Волгоградский НПЗ.

Чтобы стабилизировать ситуацию, российские власти уже снизили требования к качеству бензина, а также увеличили закупки топлива в Беларуси и начали их в странах Азии.

Напомним, власти России официально признали проблемы с топливом. Министерство энергетики уже создало специальный антикризисный штаб, который должен обеспечить стабильность на топливном рынке. В его состав вошли все крупные производители топлива.