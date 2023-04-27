Хрущевки, чешки или современное строение: как отличается стоимость жилья от типа здания

Сейчас самые низкие цены в Киеве на квартиры в "хрущевках" и "гостини". Эти типы домов 1955 – 1970 годов даже с современным ремонтом стоят не достаточно. А вот современные проекты с максимальным комфортом для жизни стоят больше всего.

Какие квартиры стоят самое низкое на рынке

Проанализировав вторичный рынок по разным типам застроек, риелтор и блоггер Homerealtor Виталий Свиридов рассказывает, что такой разрез дает возможность увидеть наиболее подходящие цены на разные предложения.

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К примеру, средняя цена на 1-комнатные квартиры в столице Украины не информативна. Все потому, что даже стоимость конкретной квартиры может сильно отличаться от средней по рынку.

Следовательно, самые низкие цены наблюдаются среди "хрущевок" и "гостиных", которые построены в период с 1955 по 1970 годы. Это потому, что застройки такого класса все проходимы.

Средняя стоимость квадратного метра "гостинки" с хорошим ремонтом 1 566 долларов, а "хрущевки" – 1 588 долларов.

И только в следующих проектах 1965 года в серии "чешка" в двухкомнатных и трехкомнатных сделали отдельные комнаты, потому что учли то, что дети разного пола должны жить отдельно,

– говорит Свиридов.

Впрочем, квадратный метр за "чешку" – 1 437 долларов.

Высокие цены на царские дома

Самая высокая цена наблюдается на рынке среди больших и современных домов. Кроме того, на это влияет их небольшое количество и центральное расположение, например, в Киеве.

Интересно Менее чем через 20 лет: когда экономика Украины вернется в довоенное состояние

что по данным ЛУН , цены на квартиры в столице значительно снизились Особенно в новостройках за период апреля 2023 года. Квадратный метр недвижимости спал с 48 тысяч до 46,5 тысячи гривен.

Квадратный метр однокомнатной квартиры в царских домах (до 1920 лет) стоит 3 307 долларов, в то время в современных индивидуальных проектах – 2 373 долларов.