Продуктов будет достаточно: как отключение электроэнергии будет влиять на цены

Перебои со светом могут повлиять на цены. Все зависит от типа продукции, поэтому стоимость может колебаться от 3% до 5%. Будут ли существенно дорожать продукты в Украине, читайте в материале.

Что будет с ценами на продукты

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире марафона "Единые новости" отметил, что перебои с электроснабжением существенно не повлияют на стоимость продуктов питания. Кроме того, это не спровоцирует дефицит на них.

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Сейчас в Украине выращивают гораздо больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Часть идет на экспорт. Однако при необходимости все будет направлено на внутренний рынок.

Доля электроэнергии, в зависимости от типа продукции, влияет на цену от 3 до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных дороже. Если ситуация будет такая, как сейчас, с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не более,

– добавил Высоцкий.

В Украине могут вырасти цены на яйца

Блэкауты и плановые отключения света дестабилизируют работу птицефабрик. На обогрев теперь нужно тратить больше, а это в свою очередь увеличивает себестоимость производства курятины и яиц.

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По данным Минфина, среднемесячная цена на десяток куриных яиц марки "Ясенсвит" в ноябре составила 73 гривны. В то время в декабре по магазинам средняя текущая цена поднялась до 74 гривен за десяток.