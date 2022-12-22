Стоимость новогоднего стола вырастет вдвое: что сейчас с ценами на продукты

22 декабря 2022, 15:02
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Источник:

Суспильне

Перед праздниками продукты на украинских рынках начали стремительно дорожать. На одесском "Привозе" продавцы говорят, что цитрусовые подорожали как никогда. Какой ценой обойдется новогодний и рождественский стол в 2023 году, читайте в тексте.

Цены на продукты к зимним праздникам выросли. Об этом подчеркивают продавцы на рынке "Привоз" в Одессе.

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Кроме того, по словам главного эксперта управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрея Блинова, цена на новогодний стол в этом году повысится на 40-50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.

Какие продукты подорожали больше всего

Больше всего подорожали яйца и цитрусовые. По их цене повлияли проблемы с логистикой и курсом доллара.

  • Мандарины – стоят на одесском рынке около 80 гривен;

Такой цены как 80 у нас не было никогда. Сейчас у нас есть не такая красивая – 55 гривен. У девушек стоит и 80, и 75. Дешевле 75 на рынке редко когда встретишь. Лимоны, мандарины – думаю, будет еще подорожание. Нет столько товара, сколько спрос,
— рассказала Суспильному продавщице Екатерина.

  • Лук и морковь – цена на них выросла с 25 до 35 гривен за килограмм;
  • Свёкла - с 15 – 20 до 25 гривен;
  • Картофель – цена не изменилась и составляет около 20 гривен;
  • Мясо курицы – выросло на две-три гривны;

Филейка на две гривны подорожала, курица на три гривны. То есть на гривну-две, не сильно подорожало,
— говорит продавщица Валентина.

  • Скумбрия – с 60 гривен ее стоимость поднялась до 70;

Салат оливье получится более дорогим

Из-за того, что цены на все продукты, входящие в состав новогоднего салата выросли, стоимость его будет дороже, чем в прошлом.

К примеру, майонез с 26 гривен подорожал до 37 гривен за 300 грамм. А яйца за десяток стоят от 63 до 90 гривен.

Для того чтобы приготовить хотя бы 5—6 блюд к столу, придется отдать не менее 2 тысяч гривен.

А если кто-то захочет купить каких-нибудь цитрусов, алкоголь, то это еще, конечно, больше. Две тысячи — это нормально, но, думаю, маловато сегодня,
— объяснила продавщица Надежда.

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Выходные и праздничные дни в январе 2023

  • 1 января – Новый год (выходной);
  • 6 января – Святой вечер (выходной);
  • 7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, выходной);
  • 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;
  • 9 января – Святого апостола Стефана;
  • 13 января – Предание Рождества Христова (Мелании);
  • 14 января – Старый Новый год (Василия);
  • 18 января – Второй Святый вечер (Щедрый вечер);
  • 19 января – Крещение Господне или Иордан;
  • 20 января – Иоанна Крестителя.

Автор: Валерія Городинська