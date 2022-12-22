Стоимость новогоднего стола вырастет вдвое: что сейчас с ценами на продукты

Перед праздниками продукты на украинских рынках начали стремительно дорожать. На одесском "Привозе" продавцы говорят, что цитрусовые подорожали как никогда. Какой ценой обойдется новогодний и рождественский стол в 2023 году, читайте в тексте.

Цены на продукты к зимним праздникам выросли. Об этом подчеркивают продавцы на рынке "Привоз" в Одессе.

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Кроме того, по словам главного эксперта управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрея Блинова, цена на новогодний стол в этом году повысится на 40-50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.

Какие продукты подорожали больше всего

Больше всего подорожали яйца и цитрусовые. По их цене повлияли проблемы с логистикой и курсом доллара.

Мандарины – стоят на одесском рынке около 80 гривен;

Такой цены как 80 у нас не было никогда. Сейчас у нас есть не такая красивая – 55 гривен. У девушек стоит и 80, и 75. Дешевле 75 на рынке редко когда встретишь. Лимоны, мандарины – думаю, будет еще подорожание. Нет столько товара, сколько спрос,

— рассказала Суспильному продавщице Екатерина.

Лук и морковь – цена на них выросла с 25 до 35 гривен за килограмм;

– цена на них выросла с 25 до 35 гривен за килограмм; Свёкла - с 15 – 20 до 25 гривен;

- с 15 – 20 до 25 гривен; Картофель – цена не изменилась и составляет около 20 гривен;

– цена не изменилась и составляет около 20 гривен; Мясо курицы – выросло на две-три гривны;

Филейка на две гривны подорожала, курица на три гривны. То есть на гривну-две, не сильно подорожало,

— говорит продавщица Валентина.

Скумбрия – с 60 гривен ее стоимость поднялась до 70;

Салат оливье получится более дорогим

Из-за того, что цены на все продукты, входящие в состав новогоднего салата выросли, стоимость его будет дороже, чем в прошлом.

К примеру, майонез с 26 гривен подорожал до 37 гривен за 300 грамм. А яйца за десяток стоят от 63 до 90 гривен.

Для того чтобы приготовить хотя бы 5—6 блюд к столу, придется отдать

А если кто-то захочет купить каких-нибудь цитрусов, алкоголь, то это еще, конечно, больше. Две тысячи — это нормально, но, думаю, маловато сегодня,

— объяснила продавщица Надежда.

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