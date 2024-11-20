Яйца по 100 гривен: почему цены на продукты в Украине растут быстрее зарплат и что будет дальше

20 ноября 2024, 14:00
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Автор: Екатерина Добровольская

В ноябре цены на продукты в Украине резко выросли. В частности, яйца подорожали до 100 гривен за десяток. Поэтому 24 Канал решил узнать, почему произошло такое стремительное подорожание и как долго будет сохраняться эта тенденция на продуктовом рынке.

На сколько осенью подорожали продукты в Украине

Экономист и член совета НБУ Украины Василий Фурман рассказал, что сейчас наблюдается постепенное подорожание различных категорий продуктов. А с наступлением холодов и в условиях экономической ситуации в Украине стоимость продуктов только продолжает расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный телемарафон.

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По данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 года цены на продукты значительно выросли. Темпы подорожания ускорились: если в сентябре рост составил 1,5%, то в октябре – уже 3,3%. Больше всего подорожали яйца (+18,1%) и овощи (+18,2%).

Основные изменения в ценах на продукты в октябре следующие:

  • масло подсолнечное подорожало на 3,3%;
  • хлеб – на 1,6%;
  • макаронные изделия – на 1%;
  • мясо и мясопродукты – на 0,7%;
  • молоко – на 3,3%;
  • масло сливочное – на 6,9%;
  • твердые и мягкие сыры – на 2,9%.

Интересно! В период с октября 2023 по октябрь 2024 года общий рост цен на продукты составил 10,8%.

Как украинцы реагируют на рост цен: видео

Почему яйца и овощи в Украине стали "золотыми"

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Пендзин отметил, что на рост цен на продукты питания повлияли несколько факторов. Среди основных причин эксперт назвал:

  • неблагоприятные погодные условия лета;
  • завершение сбора урожая;
  • рост стоимости кормовой базы и овощей;
  • а также сокращение объемов урожая.

Таким образом, нынешний урожай оказался небольшим, поэтому это повлекло определенные последствия.

 

Олег Пендзин

Экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба

Ну, а вторая причина в реальной действительности то, что у нас в структуре нашей потребительской корзины, увеличивается спрос на дешевый сегмент. То есть те люди, что раньше себе позволяли купить мясо и рыбу дорогую, и так далее – сейчас активно выбирают из дешевых сегментов, потому что меньше денег.

В частности, по словам эксперта, исследование Центра Разумкова подтвердило, что 44% украинцев вынуждены экономить на питании. Соответственно, это привело к резкому росту цен на отдельные дешевые сегменты продуктовой корзины, в частности на овощи, фрукты и хлеб.

Интересно! Экономист отметил, что более дорогие продукты подорожали меньше. Например, цена на мясо выросла лишь на 1-2% по сравнению с октябрем прошлого года.

Вместе с этим, аналитик УКАБ Максим Гопка для 24 Канала объяснил, что прежде всего осенью наблюдается сезонный рост стоимости.

 

Максим Гопка

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса

Традиционно, летом цены на яйца ниже из-за более высокого предложения и необходимости быстро реализовать продукцию. В то же время осенью цены сезонно растут. Еще одной из причин подорожания яиц является рост себестоимости производства.

В частности, по словам эксперта, по следующим причинам:

  • подорожали корма, в частности фуражная пшеница, кукуруза и подсолнечный шрот, что влияет на расходы на содержание птицы.
  • повышение цен на энергоресурсы, в частности на электроэнергию, также способствует подорожанию: с наступлением холодов растет потребление электричества для обеспечения комфортных условий для животных, а также увеличиваются расходы на подсветку из-за сокращения светового дня.

Сильная летняя жара повлияла на урожайность овощей, что привело к сокращению предложения или снижению качества продукции, объяснил Гопка. Кроме того, рост стоимости горючего и энергоресурсов сказывается на процессах сбора урожая.

По овощам, то сильная летняя жара повлияла на общую урожайность, что объясняется сокращением предложения или уменьшением качества продукции. В то же время увеличивается стоимость топлива и энергоресурсов, что влияет и на сбор продукции, логистику и дальнейшее хранение,
– объяснил Гопка.

Что говорит Нацбанк о росте цен

В то же время Национальный банк Украины объяснил населению, что стремительное подорожание продуктов осенью 2024 года объясняется несколькими факторами:

  • дефицитом сырья из-за низких урожаев;
  • подорожанием энергоресурсов;
  • ростом себестоимости продукции из-за повышения затрат на хранение и транспортировку.

Основной причиной высоких темпов подорожания остаются: низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов и быстрое исчерпание прошлогодних запасов.

НБУ прогнозирует, что улучшение инфляционной ситуации возможно не раньше весны 2025 года.

Вместе с этим, на рынке продолжают дорожать переработанные продукты: за последний год их цены выросли на 8,9%, что превышает прогнозы НБУ. Рост себестоимости продукции, увеличение объемов экспорта и повышение оптовых цен создают дополнительное давление на стоимость продуктов для потребителей.

Какие прогнозы НБУ относительно подорожания продуктов

В ближайшие месяцы ожидается подорожание мяса, молочных продуктов и хлебобулочных изделий. Снижение инфляции прогнозируется весной 2025 года, а уже к концу 2025 года уровень продовольственной инфляции может упасть до 6%.

Поэтому, ситуация остается напряженной, но среднесрочные прогнозы дают основания для осторожного оптимизма, объяснили в НБУ.

Будет ли стоимость продуктов расти и что подорожает больше всего

Эксперт Олег Пендзин ожидает, что цены на продукты, вероятно, стабилизируются до середины декабря, но с подготовкой к праздникам снова начнется рост стоимости мяса, сыра, яиц и других продуктов, которые являются основными для новогоднего и рождественского стола.

Смотрите, я думаю, что, наверное, сейчас оно немножко утихнет до середины декабря месяца. А в середину декабря начнется подготовка к праздникам. Угу. И начнутся снова расти на мясо, на сыры, на яйца и прочее. Потому что это ингредиент нашего новогоднего рождественского стола. И это все пойдет вверх снова,
– сказал эксперт.

Соответственно ожидается, что праздничный период будет стимулировать повышение цен, ведь люди будут накрывать праздничные столы дважды. Однако после завершения праздничного сезона рост цен должен замедлиться и стабилизироваться.

И люди точно будут это праздновать. Здесь будут накрывать столы два раза. То есть, стимул роста цен. А вот уже после праздников он снова остановится, снова на тротуар выйдет,
– заключает Пендзин.

Такие прогнозы подтверждают и нардепы. Во время брифинга в Медиацентре Украина высказал член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. По его словам, цены на основные категории продуктов питания в Украине продолжат расти не только зимой, но и весной 2025 года.

 

Дмитрий Соломчук

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики

Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше.

А именно речь идет о таких продуктах питания:

  • Мясо и яйца

Цены на мясо и яйца продолжают расти из-за подорожания пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках. Эти зерновые культуры являются основой для производства комбикормов, поэтому их подорожание непосредственно влияет на себестоимость продукции животноводства.

  • Масло

Подорожание подсолнечного масла эксперты связывают с последствиями засухи в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивают подсолнечник. Урожайность в этих регионах упала до 300 – 700 килограммов с гектара, а зерно имеет низкий уровень масличности.

На сегодня в мире наблюдается дефицит подсолнечного масла. В Украине тоже ощутимо повлияет на цены низкая урожайность и растущий спрос,
– подчеркнул Соломчук.

Вместе с этим ожидается, что к весне 2025 года эти тенденции будут усиливаться, особенно для категорий продуктов, которые зависят от урожайности и международных рыночных цен. Об этом также отметил Фурман.

Будет ли государство контролировать цены на продукты

Олег Пендзин объяснил, что правительство не отменяло ограничения на торговые наценки. Согласно украинскому законодательству, Кабинет Министров, органы власти и местного самоуправления имеют право регулировать цены в пределах своих полномочий.