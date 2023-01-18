В Украине могут вырасти цены на сахар

По прогнозам эксперта, в 2023 году может подняться цена на сахар. Все потому, что отрасль должна тоже получать прибыль.

Сахар подорожает

Как рассказал директор НПЦ "Сахарного производства" Александр Коротинский, цены на сахар подорожают. Все потому, что сахарная отрасль должна работать с прибылью.

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что цены на сахар на сегодняшний день в пределах рентабельности.

К слову, в сезон сахароварения 2022 года, одна из компаний, а именно "Астарта", переработала около 2 миллионов тонн сахарной свеклы, выращенной на полях агропромхолдинга и ее партнерами-сельхозтоваропроизводителями, и произвели из них 282 тысячи тонн сахара.

Экспорт – еще одна важная составляющая для развития отрасли

По словам Александра Коротинского, в этом сезоне сахарную отрасль спасла преждевременная закупка семян и удобрений.

В этом сезоне отрасль спасла то, что аграрии успели закупить семена и некоторую часть удобрений и СВР заранее. Ибо все ТМЦ выросли в цене,

– добавляет эксперт.

По данным Коротинского, украинцы потребляют в год около 1,2 миллионов тонн сахара. Это свидетельствует о том, что экспорт продукции вполне возможен, а самое главное не создаст дефицита в стране. Ведь в сезоне 2022 – 2023 годов прогнозируется производство в 1,25 миллиона тонн, а значительные переходные остатки составляют 500 тысяч тонн.

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Именно поэтому сейчас получение без помех экспортных лицензий на экспорт сахара в Европу является важной составляющей. Иначе в Украине начнется закрытие сахарных заводов. И не одного.