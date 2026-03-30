Дизель до 96 гривен за литр: какими будут цены на топливо в Украине в течение недели

Ситуация на топливном рынке остается напряженной. Эксперты прогнозируют новый рост в стоимости, ведь дорожают закупочные цены на топливо. Так, литр бензина в Украине может стоить до 94 гривен.

Сколько будет стоить топливо в Украине?

О том, как изменится стоимость дизеля и бензина на неделе с 30 марта по 5 апреля, в эфире День.LIVE рассказал Станислав Игнатьев.

Смотрите также Перерасчет пенсий, кэшбек на топливо и новая помощь от государства: что изменится с 1 апреля

Энергетический эксперт объяснил, что сейчас фиксируют высокую закупочную стоимость на поставку топлива. То есть именно этот показатель меняет стоимость ресурсов на АЗС и "толкает цену дизеля к высокой отметке".

Так, эксперт прогнозирует, что на неделе дизель может стоить по 95 – 96 гривен за литр, а бензин по 92 – 94 гривны/литр.

В то же время Игнатьев добавил, что благодаря вмешательству в ситуацию государства, цены в Украине удается более-менее контролировать. Другие АЗС создают конкурентоспособные условия и цены, отталкиваясь от показателей "Укрнафты". Ведь компания согласилась на предложение страны работать по минимальной рентабельностью и взять на себя роль "ценового якоря".

Другие ритейлеры пытаются подтягиваться, чтобы быть в конкурентной среде,

– отметил эксперт.

В частности он сказал, что этот пример является показательным, когда "Укрнафта" создала возможности для своей прибыльности, но и "повернулась лицом к украинцам".

Какова ситуация на топливном рынке в Украине?

В комментарии для 24 Канала Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95" поделился своим прогнозом относительно ситуации с топливом.

Эксперт говорит, что основная проблема нынешней ситуации в непрогнозируемости.

Основные проблемы в том, что никто не может спрогнозировать цены на рынке. Именно это приводит к огромным спекуляциям, потому что все страхуются и ценники заламывают просто невероятные. Хеджфонды некоторый момент вообще не работали, то есть никто не хотел эти риски на себя брать,

– объясняет Куюн.

В качестве примера он приводит случай, когда в один день цены на мировом рынке растут на 20%, а на следующий день – наоборот уменьшаются на 20%.

Заметьте! По состоянию на 30 марта, нефть стоит по 150 долларов за баррель. На прошлой неделе Ценник был на уровне 108 долларов.

В частности Сергей Куюн добавляет, что "в центре внимания" остается дизель. На рынке ограниченные объемы для закупки именно этого ресурса, поэтому ситуация сложная.

Сейчас (дизель – 24 Канал) 87 – 88 гривен по-максимуму, я думаю, что до 90 (гривен за литр – 24 Канал) можем на этой неделе доскакать. По бензину более спокойная ситуация, его очень много, есть запасы, поэтому там не очень какая-то выдающаяся динамика,

– акцентирует эксперт.

В частности он добавил, что украинские компании уже почти закончили контрактирование на апрель. Сейчас ажиотажа среди потребителей нет.

Будет ли дефицит топлива в апреле?

Сергей Куюн объясняет, что покупка топлива очень зависит от ряда факторов.

В некоторые дни останавливается оптовый рынок, ничего не продается, потому что начитались новостей, там Трамп вышел и сказал, так, скоро война заканчивается, цена упадет. Ну все и сложили руки: Трамп сказал в Америке, а в Хмельницком сидят: ничего не будем покупать, потому что завтра упадет, какой смысл,

– отметил эксперт.

Получается, что именно такие ситуации "успокаивают рынок". Так, пока никто не покупает нефть или топливо фактически формируется небольшой запас на будущее.

В частности дефицита, по словам эксперта, нет и не будет. Он объясняет это следующими факторами:

рынок начал сворачиваться и это бьет по потреблению;

трейдеры находят, откуда брать ресурсы в обход ограничений, работают в режиме "кто-то со всех сторон что-то привез";

из-за высоких цен, по которым люди не готовы покупать топливо, объемы сбыта уменьшаются.

В то же время относительно цен – эксперт добавил, что до марта действовала формула котировки +50 долларов. Другими словами – это была цена на границе. Сегодня же стоимость там составляет 200 долларов.

Это даже не котировки, это просто люди за свои услуги берут такие деньги, пользуясь этой ситуацией,

– говорит Сергей Куюн.

То есть разница в 150 долларов это не выше цена самого продукта – это изменения в стоимости услуг трейдеров или перевозчиков. Именно так 15% к цене добавились на ровном месте, только из-за предыдущего ажиотажа.

Что еще известно о ситуации на топливном рынке в Украине и Европе?