Спрос безумный, цена растет: когда подешевеет мясо в Украине

Цены на мясо подскочили на 30%. На это повлиял и сезонный фактор, и возросший перед пасхальными праздниками спрос. Впрочем, ближе к лету стоимость начнет падать.

Когда начнет дешеветь мясо

По словам первого министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, хотя сейчас в Украине фиксируют значительное повышение стоимости мяса, уже в конце весны украинцам следует ожидать спада.

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Удорожание составляет около 30%. В данных продуктах есть определенная сезонность. Уменьшение спроса – как только начинается большой пост и рост спроса более резко непосредственно ближе к Пасхе, поскольку уже люди готовятся к празднику. Поэтому ожидается определенное удешевление,

– говорит Высоцкий.

К слову, понижение может составить 5 – 7%. Это не сильное падение цены, но и резкого удорожания мяса не было. Что нельзя, к примеру, сказать о рекордно выросших яйцах.

Какие сейчас цены на яйца

что на цену будет влиять ситуация с зерновыми, новыми урожаем и кормами для скота.

В комментарии 24 Каналу Светлана Пашко, старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, рассказала, что цена на яйца за этот год выросла вдвое по сравнению с прошлым.

Интересно Стоимость уже не та, что раньше: во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году

В прошлом году Пасха тоже приходилась на апрель, 24 числа. Тогда десяток яиц стоил 36 гривен. В этом же году цена выросла более чем в два раза,

– добавляет она.

По состоянию на конец марта 2023 цена на яйца достигла уровня 71–74 гривен за десяток.