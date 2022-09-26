Мнения по закону

Такой законопроект был зарегистрирован еще до полномасштабного вторжения, 17 февраля 2021 года. Но приняли его у закона только 15 августа этого года.

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Главной инициатором закона стала нардепка Елена Шуляк от партии "Слуга народа". Она убеждена, что благодаря этому законопроекту рынок первичной недвижимости в Украине станет более прозрачным. Более того, люди, которые вкладывают средства в строительство своего жилья, станут более защищенными.

Другие мнения по этому закону имеет эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный. Он считает, что закон не защитит инвесторов на рынке первичной недвижимости. Более того – он будет способствовать разгулу строительной мафии.

Цена на жилую недвижимость: что изменится и когда

Как рассказала 24 каналу Мартына Богуславец, исполнительный директор Института законодательных идей, закон может стимулировать удорожание жилья. Все "дополнительные расходы" или недополученные средства на период заморозки гарантийной доли лягут на плечи инвесторов.

Стоит добавить, что цена вырастет только на квартиры, которые только сейчас начнут строить. Поэтому на сегодняшний день не стоит ожидать поднятия по этой причине.

Мартына Богуславец Исполнительный директор Института законодательных идей Очевидно, что застройщики будут включать в цену квадратного метра будущего новостроя и стоимость госрегистрации имущественного права, и главное – сумму недополученных средств, которая должна быть зарезервирована как гарантийная доля. Надеяться, что застройщик недополучит свои 20-30% дохода, не стоит.

Еще одной причиной удорожания стоимости, по мнению эксперта, станет предоставленное застройщику право изменять площадь до 10% без согласия собственника. То есть, украинцы должны будут платить за эту дополнительную площадь.

К примеру, может возникнуть ситуация, когда застройщиком было задекларировано строительство 15-этажного дома, в котором инвестор купил 40 квадратных метров, а после внесения изменений в проектную документацию получил на выходе 25 этажный дом (который будет строиться минимум в два раза дольше) с площадью квартиры 50 квадратных метров и необходимость доплаты значительной суммы средств.

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Однако, Ирины Плискань, адвокатское бюро "Ирины Плискань", в комментарии 24 каналу, добавляет, что выполнение застройщиком новых законодательных требований вряд ли окажет сильное влияние на ценообразование на рынке недвижимости. Конечно, цены повысятся, но произойдет это не путем административных затрат для организации продаж квартир застройщиком.

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