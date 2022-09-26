Думки щодо закону

Такий законопроєкт був зареєстрований ще до повномасштабного вторгнення, 17 лютого 2021 року. Але прийняли його у закону лише 15 серпня цього року.

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Головною ініціаторкою закону стала нардепка Олена Шуляк від партії "Слуга народу". Вона переконана, що завдяки цьому законопроєкту ринок первинної нерухомості в Україні стане прозорішим. Щобільше, люди, які вкладають кошти в будівництво свого житла, стануть більш захищеними.

Інші думки щодо цього закону має експерт з питань містобудування Георгій Могильний. Він вважає, що закон не захистить інвесторів на ринку первинної нерухомості. Ба більше – він сприятиме розгулу будівельної мафії.

Ціна на житлову нерухомість: що зміниться й коли

Як розповіла 24 каналу Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей, закон може стимулювати здорожчання житла. Усі "додаткові витрати" або недоотримані кошти на період замороження гарантійної частки ляжуть на плечі інвесторів.

Варто додати, що ціна зросте тільки на квартири, які лише зараз почнуть будувати. Тож на сьогодні не варто очікувати підняття з цієї причини.

Мартина Богуславець Виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Очевидно, що забудовники будуть включати в ціну квадратного метра майбутнього новобуду і вартість держреєстрації майнового права, і головне – суму недоотриманих коштів, що має бути "зарезервована" як гарантійна частка. Сподіватися, що забудовник недоотримає свої 20 – 30% доходу, не варто.

Ще однією причиною здорожчання вартості, на думку експертки, стане надане забудовнику право змінювати площу до 10% без згоди власника. Тобто українці повинні будуть платити за цю додаткову площу.

Наприклад, може виникнути ситуація, коли забудовником було задекларовано будівництво 15-поверхового будинку, в якому інвестор купив 40 квадратних метрів, а після внесення змін до проєктної документації отримав на виході 25 поверховий будинок (який буде будуватися мінімум у два рази довше) з площею квартири 50 квадратних метрів та з необхідністю доплати значної суми коштів.

До теми В Україні зміняться правила продажу квартир у новобудові: що варто знати

Проте, Ірини Плискань, адвокатське бюро "Ірини Плискань", у коментарі 24 каналу, додає, що виконання забудовником нових законодавчих вимог навряд чи матиме сильний вплив на ціноутворення на ринку нерухомості. Звичайно, ціни підвищаться, але відбудеться це не шляхом адміністративних витрат для організації продажу квартир забудовником.

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