Об этом рассказал 24 каналу Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины. Он добавил, что снизился спрос на недвижимость, так что изменились и цены.

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Какая ситуация с ценами в регионах Украины

Как отмечает эксперт, паники на рынке не было и нет, рынок достаточно активен, сделки совершаются.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины Начиная с июня месяца количество сделок купли-продажи увеличивается, так что люди готовы покупать недвижимость.

В разрезе регионов ситуация следующая:

В западных регионах страны цены практически не изменились, незначительное снижение в среднем до 10%, например, в Закарпатье цены даже выросли в среднем на 20%;

В центральных регионах, в которые можно отнести Киев, цены снизились в среднем на 15-20%;

В восточных регионах понижение цен наблюдается на уровне 30% и более;

Ожидается ли изменений

В дальнейшем, существенных изменений не ожидается, до конца года так точно, говорит собеседник. Тем не менее, в целом ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от ситуации и фронта и наших успехов.

По прогнозам, западные регионы будут занимать более лидирующие позиции по сделкам, цены будут стабильны, в центральных регионах существенных изменений не будет, цены в более дорогих сегментах снизятся еще на 10–15%, на востоке ситуация будет зависеть от освобождения этих регионов и приближения нашей победы.

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Стоимость аренды квартир по Украине

По данным dom.ria, средняя цена за объект:

в Киеве – 34 597 гривны;

во Львове, Днепре и Ужгороде – цена составляет около 20 000 гривен;

в Тернополе, Луцке, Хмельницком, Виннице, Черновцах, Ивано-Франковске и Полтаве – от 10 880 до 16 300 гривен;

в Херсоне, Николаеве, Харькове, Житомире, Запорожье, Одессе, Ровно и Черкассах – от 4 890 до 9 780 гривен;

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