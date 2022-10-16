Про це розповів 24 каналу Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України. Він додав, що знизився попит на нерухомість, отже змінилися й ціни.

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Яка ситуація з цінами у регіонах України

Як зазначає експерт, паніки на ринку не було і немає, ринок достатньо активний, угоди відбуваються.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України Починаючи з червня місяця кількість угод купівлі-продажу збільшується, отже люди готові купувати нерухомість.

В розрізі регіонів ситуація наступна:

В західних регіонах країни ціни практично не змінилися, незначне зниження в середньому до 10%, наприклад в Закарпатті ціни навіть зросли в середньому на 20%;

В центральних регіонах, до яких можна віднести Київ, ціни знизилися в середньому на 15-20%;

В східних регіонах зниження цін спостерігається на рівні 30% і більше;

Чи очікується змін

Надалі суттєвих змін не очікується, до кінця року так точно, каже співрозмовник. Проте, в цілому ситуація на ринку нерухомості буде залежати від ситуації та фронті та наших успіхів.

За прогнозами, західні регіони будуть займати більш лідируючи позиції по угодах, ціни будуть стабільні, в центральних регіонах суттєвих змін не буде, ціни в більш дорогих сегментах знизяться ще на 10–15%, на сході ситуація буде залежати від звільнення цих регіонів та наближення нашої перемоги.

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Вартість оренди квартир по Україні

За даними dom.ria, середня ціна за об'єкт:

у Києві – 34 597 гривні;

у Львові, Дніпрі та Ужгороді – ціна коливається навколо 20 000 гривень;

в Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях, Івано-Франківську та Полтаві – від 10 880 до 16 300 гривні;

в Херсоні, Миколаєві, Харкові, Житомирі, Запоріжжі, Одесі, Рівному та Черкасах – від 4 890 до 9 780 гривні;

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