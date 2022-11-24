Какими будут цены этой зимой: эксперты сделали прогноз

Эксперты прогнозируют рост цен на ряд продуктов до 20%. Что касается цены яиц, то в Институте аграрной экономики прогнозируют – они могут подешеветь.

Что может подорожать

Эксперты Института аграрной экономики к Новому году прогнозируют рост розничных цен на следующие категории:

разные виды мяса – на 7-10%;

молоко и ассортиментный ряд молочной продукции – на 10-15%, в том числе на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр;

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цены на хлеб и подсолнечное масло к концу года могут вырасти до 10%;

также возможен незначительный рост цен на овощи борщового набора – до 15-20%.

Как перебои с электроэнергией скажутся на ценах

Обратите внимание! Средняя цена на яблоки будет оставаться практически постоянной – до 13 гривен за килограмм. В Институте аграрной экономики отмечают, что цены на бананы и цитрусовые из-за низкой покупательной способности населения могут остаться примерно на том же достаточно высоком уровне.

Заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете Денис Марчак считает, что в течение этих двух месяцев подорожают прежде всего продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. Речь идет о мясных, молочных продуктах и кондитерских изделиях.

Денис Марчак Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории.

Чего ждать от цены яиц

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что до конца года розничные цены на яйца могут стабилизироваться и даже начать уменьшаться.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Яйца всегда были в списке трех самых популярных продуктов питания. Их удорожание закономерно приводит к сокращению потребления, особенно при снижении покупательной способности населения.

А вот другой ученый Олег Катеринич считает, что, несмотря на урожай зерновых, цена комбикорма будет расти, и будет составлять более 13 гривен. Соответственно, если комбикорм подорожает, то и увеличится стоимость яйца.

Ждать ли удешевления каких-то продуктов

В связи с лучшим, чем ожидалось, урожаем зерновых культур, постепенного роста цен на крупы и муку, что наблюдалось в течение последних трех месяцев, замедлился, рассказывает Светлана Пашко.

Следовательно, ожидается, что до конца года продукты переработки зерновых культур, такие как крупы и мука, в цене не будут расти, даже может быть незначительное снижение цен – до 5%,

– прогнозирует она.

Денис Марчак считает, что пока нет оснований прогнозировать возможный недостаток каких-либо продуктов, но многое будет зависеть от поведения врага и стабильности подачи электроэнергии. Важно избегание искусственного ажиотажа, который может опустошить полки и вызвать еще больший рост цен.