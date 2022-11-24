Что может подорожать
Эксперты Института аграрной экономики к Новому году прогнозируют рост розничных цен на следующие категории:
- разные виды мяса – на 7-10%;
- молоко и ассортиментный ряд молочной продукции – на 10-15%, в том числе на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр;
Интересно Цены на яйца в Украине прекратили рост: где купить самое дешевое
- цены на хлеб и подсолнечное масло к концу года могут вырасти до 10%;
- также возможен незначительный рост цен на овощи борщового набора – до 15-20%.
Как перебои с электроэнергией скажутся на ценах
Заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете Денис Марчак считает, что в течение этих двух месяцев подорожают прежде всего продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. Речь идет о мясных, молочных продуктах и кондитерских изделиях.
В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории.
Чего ждать от цены яиц
Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что до конца года розничные цены на яйца могут стабилизироваться и даже начать уменьшаться.
Яйца всегда были в списке трех самых популярных продуктов питания. Их удорожание закономерно приводит к сокращению потребления, особенно при снижении покупательной способности населения.
А вот другой ученый Олег Катеринич считает, что, несмотря на урожай зерновых, цена комбикорма будет расти, и будет составлять более 13 гривен. Соответственно, если комбикорм подорожает, то и увеличится стоимость яйца.
Ждать ли удешевления каких-то продуктов
В связи с лучшим, чем ожидалось, урожаем зерновых культур, постепенного роста цен на крупы и муку, что наблюдалось в течение последних трех месяцев, замедлился, рассказывает Светлана Пашко.
Следовательно, ожидается, что до конца года продукты переработки зерновых культур, такие как крупы и мука, в цене не будут расти, даже может быть незначительное снижение цен – до 5%,
– прогнозирует она.