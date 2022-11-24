Що може подорожчати

Експерти Інституту аграрної економіки до Нового року прогнозують зростання роздрібних цін на такі категорії:

різні види м’яса – на 7-10%;

молоко та асортиментний ряд молочної продукції – на 10–15%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр;

Цікаво Ціни на яйця в Україні припинили ріст: де купити найдешевше

ціни на хліб та олію соняшникову до кінця року можуть зрости до 10%;

також можливе незначне зростання цін на овочі борщового набору – до 15–20%.

Зверніть увагу! Середня ціна на яблука залишатиметься практично сталою – до 13 гривень за кілограм. В "Інституті аграрної економіки" зауважують, що ціни на банани та цитрусові через низьку купівельну спроможність населення можуть залишитися приблизно на тому ж досить високому рівні.

Як перебої з електроенергією позначаться на цінах

Заступник голови у Всеукраїнській Аграрній Раді Денис Марчак вважає, що протягом цих двох місяців подорожчають перш за все продукти виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. Мовиться про м'ясні, молочні продукти та кондитерські вироби.

Денис Марчак Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради У звʼязку із відключеннями електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, за рахунок чого об'єм продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10–15% залежно від категорії.

Чого чекати від цін на яйця

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що до кінця року роздрібні ціни на яйця можуть стабілізуватися і навіть почати зменшуватися.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Яйця завжди були в переліку трьох найпопулярніших продуктів харчування. Їх здорожчання закономірно призводить до скорочення споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення.

А от інший науковець Олег Катеринич вважає, що, попри врожай зернових, ціна комбікорму буде зростати й становитиме більш як 13 гривень. Відповідно, якщо комбікорм подорожчає, то і зросте вартість яйця.

Чи чекати на здешевшання якихось продуктів

У зв'язку з кращим, ніж очікувалось, врожаєм зернових культур, поступове зростання цін на крупи та борошно, що спостерігалось протягом останніх трьох місяців, сповільнилось, розповідає Світлана Пашко.

Відтак, очікується, що до кінця року продукти переробки зернових культур, такі як крупи та борошно, в ціні не зростатимуть, навіть може бути незначне зниження цін – до 5%,

– прогнозує вона.