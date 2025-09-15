Президент США Дональд Трамп в июле подписал закон, по которому, в частности, освободил от налогообложения чаевые. Однако американцы не в восторге от этого нововведения, да и сам закон выглядит противоречивым.

Почему отмена налога на чаевые нравится не всем?

Традиция давать деньги "на чай" официантам и другим работникам сферы обслуживания в США существует давно. Однако отмена Трампом налогов на чаевые придало ей официальный статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, закон играет на руку работникам, которые получают чаевые. Выгодно это и владельцам малого бизнеса, ведь они могут не спешить с повышением зарплат сотрудникам, имеющим хорошие деньги "на чай".

Однако остальные американцы могут чувствовать себя обязанными еще больше давать чаевые.

Складывается впечатление, что я оставляю чаевые за все и везде. И теперь это станет еще хуже. За это я обвиняю президента Трампа,

– пишет журналист издания.

Кроме того, налоговые льготы могут получить не все работники и не на все доходы.

Вычислить можно до 25 000 долларов от чаевых ежегодно, и существуют ограничения по доходам.

Льготу получает работник только после подачи годовой налоговой декларации.

Кроме того, нужно все равно платить взносы на социальное обеспечение и страхование Medicare.

По оценкам, до трети работников, имеющих право на эту льготу, никогда не воспользуются ею из-за низкого дохода. К тому же льгота заканчивается в 2028 году,

– отмечает издание.

Минфин опубликовал список примерно из 50 работников, которые могут претендовать на льготу. В список попали, в частности:

инфлюенсеры;

электрики;

сантехники;

слесари;

работники букмекерских контор;

организаторы мероприятий и тому подобное.

Зато вне льготы остались:

почтальоны;

бортпроводники;

водители школьных автобусов;

кассиры супермаркетов.

Как пишет издание, это разделение выглядит несправедливым, а взамен лучше было бы вообще отменить чаевые.

Вместо поощрения людей оставлять чаевые, я бы повысил налог на доходы от чаевых, чтобы работодатели были вынуждены платить справедливую зарплату. Но это не реальность современной Америки,

– добавил автор материала.

Что известно о скандальном законе Трампа?