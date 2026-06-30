Часть "оборонного" транша от ЕС приостановлена: стала известна причина задержки

На данный момент Украина еще не получила полную выплату в размере 6 миллиардов евро из первого транша кредита от Евросоюза. Дело в том, что Киев с опозданием представил на рассмотрение более 250 контрактов на закупку дронов украинского производства.

Что известно о средствах, выделенных ЕС для Украины

То есть их не успели проверить, о чем пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Именно из-за этого Украина до конца июня текущего года смогла получить лишь часть суммы. Источник издания рассказал, что 250 контрактов – это буквально тысячи страниц текста, некоторые из них – еще не заключены и представлены лишь в виде проектов.

Нужно время, чтобы их проработать, если подходить к этому серьезно,

– отметил собеседник ЕП.

По состоянию на вторник, 30 июня, удалось выплатить Украине лишь 3,9 миллиарда евро из запланированных 6 миллиардов. К тому же Киев подал контракты лишь на 5 миллиардов евро из 6 миллиардов.

То есть когда Еврокомиссия завершит оценку контрактов, Украина сможет получить еще один перевод на сумму 1,1 миллиарда евро.

В то же время представители Еврокомиссии сообщили, что еще одну часть транша планируют выплатить в течение ближайших дней.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо пояснила, что на самом деле никакой задержки нет – уже состоялась первая выплата большей части транша. Она добавила, что это было сделано вполне своевременно и также является "данью уважения всем усилиям украинских друзей".

Таким образом, поддержка со стороны Евросоюза продолжается. А задержки происходят из-за организационных моментов. Однако представители ЕС уже подтвердили, что деньги вскоре будут выплачены.

Что еще следует знать о помощи от Евросоюза

Напомним, что деньги из кредита ЕС будут направлены не только на импорт вооружения. Средства также предусмотрены для финансирования контрактов с украинскими производителями.

Во вторник, 30 июня, в Украину поступил первый оборонный транш. Речь идет о выплате в размере 3,9 миллиарда евро.