Зарплаты, налоги и соцвыплаты: чего ожидать от государственного бюджета 2025 года

Бюджет 2025 года демонстрирует более реалистичный подход к продолжительности войны и имеет достаточно осторожные прогнозы по международной финансовой помощи. Основным приоритетом бюджетной политики остается безопасность и оборона.

Расходы на оборону

Запланированные расходы на оборону составят одну четверть прогнозируемого валового внутреннего продукта, сообщает "РБК-Украина".

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В бюджете предусмотрено продолжение боевых действий до конца 2025 года, а при необходимости эти расходы могут быть увеличены.

Эксперты объясняют, что речь идет не об ошибках или недостатках Министерства финансов, которое разрабатывает бюджет на будущие периоды. По сути, бюджет представляет собой относительно простые математические расчеты, основанные на конкретной модели будущего, которая берется за базовый сценарий развития событий. Результат этих расчетов зависит от модели, заложенной в основу.

Дополнительные поступления

В бюджете планируется поступление грантовых средств в размере 87,7 миллиарда гривен, что составляет 4% от общих доходов бюджета или 1% от ВВП.

Заметьте! Это почти в пять раз меньше, чем фактически получено в 2023 году (433 миллиарда гривен), и сумма грантовых поступлений подлежит корректировке. Однако на сегодня нет подтвержденных грантовых средств на 2025 год.

На 2025 год Украина планирует получить внешний долг в 1 746,5 миллиарда гривен, что равно примерно 38,8 миллиарда долларов по курсу 45 гривен за доллар. Основные источники финансирования – это страны ЕС, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Однако лишь половина этой суммы подтверждена. Сейчас есть 15-16 миллиардов долларов кредитов, в частности 12,5 миллиардов евро от ЕС и 1,8 миллиардов долларов от МВФ. Председатель Еврокомиссии объявила о новом кредите на 35 миллиардов евро, но условия этого финансирования еще не уточнены.

Дефицит бюджета

Бюджетная политика на 2025-2027 годы будет направлена на уменьшение дефицита государственного бюджета, который вырос из-за войны.

В проекте бюджета на 2025 год дефицит составит 19,4% ВВП, что меньше, чем в 2024 году (21,5%) и 2023 году (20,4%). Однако этот показатель выше, чем прогнозируемый в бюджетной декларации, с разницей почти 100 млрд грн. Из-за продолжительности войны точность прогнозов остается сложной.

Обратите внимание! Основным источником доходов останутся налоги, которые запланированы на уровне почти 2 триллиона гривен – на 26% больше, чем в 2024 году. Это позволит покрыть 50,4% всех расходов бюджета. Однако доля внешних заимствований останется значительной и составит 41,1% расходов, что меньше, чем в 2024 году (44,9%).

Что будет с зарплатами

Что касается уровня жизни украинцев, то правительственные планы не внушают оптимизма. В 2025 году минимальная зарплата останется на уровне 8 000 гривен, а прожиточный минимум составит 2 920 гривен.

Это означает, что социальные выплаты, привязаны к этим показателям, не увеличатся, что может еще больше усложнить жизнь людям с низкими доходами в условиях инфляции. Однако в бюджете предусмотрена индексация пенсий.

К слову! Относительно отношений с местными бюджетами, наблюдается тенденция к уменьшению доступности финансовых ресурсов на местном уровне, что происходит в пользу центрального бюджета.