Может ли человек со статусом ребенок войны получить выплаты
- Статус ребенок войны предоставляется несовершеннолетним, пострадавшим от боевых действий, и сохраняется после 18 лет.
- Лица со статусом ребенок войны могут получить льготы, но не выплаты, в зависимости от решений местных властей.
Статус ребенок войны может получить человек, пострадавший в результате боевых действий. Речь идет о несовершеннолетнем лице.
Статус ребенок войны в Украине
Однако ребенок войны в Украине по достижении 18 лет не теряет свой особый статус, сообщает 24 Канал.
Читайте также Как малообеспеченным семьям получить социальную помощь от государства
Получить особый статус могут такие несовершеннолетние украинцы:
- Были ранены или подверглись насилию, в частности физического, психологического и сексуального характера.
- Похищались и незаконно вывозились за пределы страны или же держались в плену.
- Были участниками вооруженных формирований во время боевых действий.
Человек со статусом ребенок войны может получить льготы, однако ему не предоставляются социальные выплаты. Однако дети войны 2024 года и более ранних лет могут рассчитывать на льготы от местных властей, в зависимости от позиции конкретных общин.
Обратите внимание! Например, помощь на оздоровление, компенсации расходов на психологическую помощь или поддержки в получении образования.