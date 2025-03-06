Покроет ли международная помощь дефицит госбюджета Украины в 2025 году

Внешняя поддержка Украины должна покрыть дефицит бюджета в 2025 году, обеспечив безэмиссионное финансирование и поддержание стабильности валютного рынка. Ожидаемые объемы международной помощи позволят сохранить надлежащий уровень международных резервов.

Украина продолжит получать международную поддержку

Ожидаемых объемов внешней поддержки Украины хватит для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания стабильной ситуации на валютном рынке. Это позволит сохранить надлежащий уровень международных резервов и будет способствовать контролю за инфляцией и курсом гривны, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Вместе с этим, международная поддержка Украины продолжается. Страны G7 прислали Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Напомним! В конце февраля Украина заключила соглашение на уровне персонала по седьмого пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ.

Какие ключевые риски для экономического развития Украины

Как сообщили в НБУ, также возросла геополитическая неопределенность, что увеличивает риски, связанные с российской агрессией, в частности:

Потребность в дополнительных бюджетных расходах, преимущественно на поддержку обороны. Повреждение инфраструктуры, в частности энергетической, что ограничивает экономическую активность и давит на цены производства. Усиление негативных миграционных процессов и рост дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Кроме того, возросли риски менее благоприятных внешнеэкономических тенденций, в частности из-за геополитической поляризации стран и фрагментации мировой торговли.