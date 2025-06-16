"Чернобыльские" пенсии в Украине: сколько можно получать в 2025 году

Ликвидаторы аварии и пострадавшие на ЧАЭС имеют право на специальные выплаты от государства. После индексации пенсий их размер увеличился.

Какие пенсии получают чернобыльцы

Пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсии по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет.

Продолжительность страхового стажа уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. В итоге страховой стаж не может быть меньше 15 лет. При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1, 2 или 3 года.

Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.

В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Как изменился размер пенсии после индексации

С 1 марта провели перерасчет пенсий, исходя из средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии.

С учетом этого минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2025 года составляет:

для І группы инвалидности – 17 486,60 гривен;

для II группы инвалидности – 13 989,28 гривен;

для III группы инвалидности – 10 491,96 гривен.

Кроме того, лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право исчислять пенсию с зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Таким образом, среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии, назначенной этой категории граждан в 2025 году, составляет: 2,28747 = 8 000 гривен (минимальная) х 5 : 17 486,60 гривен (средняя).