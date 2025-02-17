Как получить черное удостоверение и что оно дает
Черное удостоверение – документ, подтверждающий статус семьи погибшего военнослужащего. Оно предоставляется только при определенных условиях.
При каких обстоятельствах предоставляется черное удостоверение
На основании черного удостоверения семья погибшего военнослужащего может получить определенные льготы и скидки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Черное же удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– отмечает "Юридическая сотня".
Черное удостоверение оформляется и выдается Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Его предоставление происходит на основании официального документа, подтверждающего:
- гибель военнослужащего;
- смерть военнослужащего;
- исчезновение без вести военнослужащего.
Какие основные льготы предоставляются, благодаря черному удостоверению
- Внеочередное получение жилья, если семья нуждается в улучшении жилищных условий.
- Получение земельного участка, который предусмотрен для строительства жилья.
- 50% скидка на оплату жилья (квартплаты).
- 50% скидка на оплату коммуналки.
- Бесплатный проезд в городском транспорте (исключением является такси) в пределах административного района по месту жительства семьи.
- 50% скидка на междугородние перевозки.
- Внеочередное зачисление детей в детские сады (зачисление происходит по месту жительства).
- Санаторно-курортное лечение.