Какие льготы предусматривает черное удостоверение

Родственники погибшего военного, при наличии определенных документов, могут получать льготы и скидки от государства. Подобное право может в частности предоставлять черное удостоверение.

Какие льготы предоставляет черное удостоверение

Оно предоставляется для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы, в том числе и в небоевых ситуациях, пишет 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Данный документ предусматривает следующие льготы:

санаторно-курортное лечение;

получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;

50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);

получение земли для строительства частных жилых домов;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;

предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.

Обратите внимание! Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели (смерти) или пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК и СП.