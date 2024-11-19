Как пенсионер может увеличить пенсию почти на 1000 гривен

Украинские пенсионеры могут увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен. Увеличение происходит через начисление специальной надбавки.

Кто может получить такую надбавку

Надбавка почти тысяча гривен предоставляется лицам, которые имеют ухудшенное состояние здоровья. Речь идет о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Какие еще есть требования для получателя этой надбавки:

лицо должно быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве;

получать пенсию по возрасту.

Заметьте! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января это 2 361 гривна). Соответственно, сейчас эта выплата составляет 944 гривны.

Как пенсионер может получить эту надбавку

Пенсионер должен самостоятельно обратиться в ПФУ для получения этой надбавки. К заявлению необходимо приложить такие документы:

паспорт и РНОКПП;

выписка из ПФУ, которая удостоверяет, что пенсионер еще не получает надбавку для ухода.

Обратите внимание! К пакету документов надо обязательно приложить заключение врачебно-консультативной комиссии о соответствующем состоянии здоровья пенсионера.