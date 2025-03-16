За чужие долги: как украинцы могут оплачивать коммуналку за соседей

Некоторые украинцы вынуждены платить за коммунальные услуги за своих соседей или других людей, что ведет к переплатам. Это может быть из-за ошибок в счетах, неправильного учета долгов или отсутствия контроля.

Как соседи могут перекладывать долги за коммуналку

Дело в том, что иногда недобросовестные соседи могут использовать электроэнергию из вашей квартиры, и платить за это придется вам. Поэтому важно вовремя выявлять несанкционированное потребление электричества, передает 24 Канал со ссылкой на Знай.ua.

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Проверить такое злоупотребление очень легко: вечером, когда соседи дома и используют технику, выключите свою технику и посмотрите на счетчик. Если показания счетчика продолжают меняться, даже когда все выключено, обратитесь в облэнерго для проверки сети.

Важно! Кража электроэнергии является основанием для обращения в суд с целью возмещения убытков.