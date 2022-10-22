Что будет с ценами на яйца: прогноз эксперта

Цены на яйца заметно выросли в последнее время и достигли пиковых показателей по результатам сентября. Экономический эксперт спрогнозировал, какой будет стоимость продукта до конца года.

Почему яйца могут еще подорожать

По мнению Олега Пендзина, которым он поделился в комментарии 24 каналу, до конца года следует ожидать роста цен на продукт до 10%. Одной из причин удорожания яйца могут стать приготовление украинцев к новогодним праздникам.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому Году. Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7 – 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55 – 57 гривен, в среднем.

К слову, в Минагро прогнозируют, что цена яиц в конце октября – начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется.

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Что говорит Антимонопольный комитет

В Антимонопольном комитете отметили, что тот рост цен на яйца, который произошел в сентябре, не имеет объективных оснований. Ведь многие украинские зерна не экспортировали, поэтому корм для кур есть, и он подешевел.

Отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца,

– говорится в сообщении.