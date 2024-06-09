Влияет очень много вещей: в совете НБУ спрогнозировали, что будет с гривной

Сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка.

Например, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов. Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, добавив, что когда различные эксперты дают прогнозы по курсу гривны на уровне 40 – 41 гривна за доллар, то это лишь их личное мнение, ведь Нацбанк не дает таких прогнозов.

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Может ли гривна упасть в ближайшее время

Кроме того, на курс гривны также влияют следующие факторы:

уменьшилось поступление валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне исчерпания урожаев прошлого года;

либерализация на валютном рынке;

сезонность: в отдельные периоды гривна усиливается, в другие – ослабляется.

Может ли быть в Украине усиление гривны? Видимо, может, но мы не должны забывать, что сейчас есть война и большой разбаланс валютного рынка, который Нацбанк покрывает своими интервенциями. Будет ли "гривнепад"? Нет, не будет, потому что ситуация на валютном рынке полностью под контролем Национального банка. Будет ли банковская система в Украине устойчивой? Конечно будет,

– подчеркнул экономист.

Он отметил, что очень важно доверять гривне. Например, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. Тогда как внешняя финансовая помощь тратится больше на гуманитарные цели и восстановление.

"Ситуация под полным контролем Национального банка. Инфляция также, она небольшая сегодня – 3,9%", – отметил экономист.

Почему золотовалютные запасы уменьшились более чем на 3 миллиарда

Также на ослабление гривны в мае повлияло уменьшение международных резервов Украины более чем на 3 миллиарда долларов. Впрочем, по словам Фурмана, это прогнозируемое сокращение, и в июне, когда Украина будет получать международные транши, они будут расти.

Так, Нацбанк продал эти 3 миллиарда золотовалютных резервов для поддержания устойчивости валютного рынка. Так что те колебания гривны, которые мы видим, – не являются угрожающими.

"После перехода к управляемой гибкости мы видим положительные сдвиги на валютном рынке. Например, в последние месяцы объем торгов на валютном рынке без участия Национального банка увеличился более чем в 3,5 раза, чем когда был фиксированный курс. Множественность курсов вообще исчезла, а разница между наличным и безналичным курсом очень незначительна и колеблется в пределах около 1%", – подытожил экономист.

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