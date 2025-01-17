Эксперты рассказали о судьбе украинской ГТС

Украина прекратила транзит российского газа в Европу 1 января 2025 года. Поэтому вопрос об использовании газотранспортной системы страны остается актуальным.

Что ожидает украинскую ГТС

Однако она важна для Украины прежде всего потому, что благодаря ей будет обеспечиваться поставка газа в восточную часть страны, сообщает 24 канал со ссылкой на исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

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Он пояснил, что газоснабжение в Украину происходит через магистральный газопровод, который, в свою очередь, обеспечивает давление. Эксперт сравнил магистральный газопровод по всей территории Украины с ветвью от дерева, потому что он имеет много локальных газопроводов через газораспределительные станции.

Итак, если в магистральном газопроводе давления не будет, то Украина должна осуществить реверс газа с запада страны на восток. Если этого не сделать, то газ в трубах в Николаеве или Днепре не появится.

Единственный способ в этой ситуации является поддержание газотранспортной сети в режиме реального реверса, –

сказал Олег Пендзин.

Однако, согласно его словам, есть переживания относительно того, как "технологически потом восстановить российский транзит". Дело в том, что это будут чрезвычайно большие расходы.

В то же время Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины, считает, что какая-то часть, вероятно, будет использоваться для внутренних перебросок газа. То есть для перемещения из газового месторождения в газохранилище.

Заметьте! Однако большая часть все-таки станет не нужной, потому что это "в общем окончание эпохи".