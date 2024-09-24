В 2025 году курс евро будет зависеть от курса доллара

В Украине определяется курс евро через курс доллара. Следовательно, в следующем году при расчетах стоимости евро будет учитываться текущий курс доллара.

Какой курс евро ожидать в следующем году

Как объяснил 24 Каналу экономист Андрей Шевчишин, Украина все еще остается в парадигме перечисления стоимости евро через курс доллара.

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Напоминаем! По словам Шевчишина, из-за девальвации улучшаются гривневые поступления Украины. Когда помощь от партнеров заходит в валюте, тогда ее можно конвертировать и получить больше. Таким образом, до конца этого года курс гривны к доллару может девальвировать до отметки в более 42 гривны, а именно 42,7 гривны за валюту.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сначала определяется курс доллара, а затем через него определяется курс евро. Поэтому если за одно евро на мировых рынках дают 1,1 доллара, то в Украине мы перечисляем стоимость евро аналогично.

Шевчишин добавляет, что если за одно евро на мировых рынках сейчас дают 1,1 доллара, то в Украине пересчитывается стоимость евро аналогично. То есть в случае с курсом евро все будет достаточно линейно.