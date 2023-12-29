Дорожает доллар: может ли достичь курс более 40 гривен

Объем финансовой помощи от западных партнеров влияет на экономическую ситуацию в Украине. Речь идет и о влиянии на стремительно полезшие вверх курсы валют. Поэтому если средств в январе будет недостаточно, значит, доллар будет расти дальше.

Что происходит на рынке валют сейчас

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что на общество сейчас давит инфошум, связанный с вопросом международной финпомощи, ее объемов и системности.

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что за последние сутки курс доллара существенно вырос в банках и на черном рынке. По состоянию на 29 декабря покупка доллара банками составляет 38 гривен, а продажа – 38,8 гривны. В то же время покупка евро 42 гривны, а продажа – чуть ли не 43 гривны.

На сегодняшний день (ситуативно) самый главный фактор, с которым считается валютный рынок – именно международная помощь, добавляет эксперт.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако законы рынка никто не отменил: уровень спроса и предложения самый весомый. Теперь курс держится очерченных рамок и дальнейшая его "судьба" будет зависеть от тактики регулятора по осуществлению валютных интервенций.

Впрочем, Лесовой объясняет, что снижение или рост курсов происходит ежедневно. И рынок почти привык к этому.

Будет ли доллар по 40

Грубо говоря, если регулятор насытит спрос, то курсы валют снизятся в цене.

Данило Монин в комментарии 24 Каналу говорит, что для него поведение Нацбанка в конце года стало неожиданностью. За 3 недели декабря было продано на межбанке около 2,4 миллиарда долларов валюты, а с 18 по 22 декабря – 978 миллионов долларов.

Даниил Монин Экономист Но если при таких сравнимых объемах в октябре НБУ укреплял курс, то сейчас он его наоборот резко ослабляет и на 29 декабря у нас есть 37,98 гривны официального курса.

Эксперт добавляет, что дисбаланса с финпомощи быть не может, потому что в декабре пришли деньги от МВФ :

900 миллионов долларов от Японии и грант на 1,3 миллиарда долларов,

а также от Евросоюза 1,6 млрд долларов. Общая сумма – 4 миллиарда долларов.

Украина год закроет скорее всего с международными резервами на уровне 40 миллиардов долларов.

Впрочем, как объясняет Монин, отсутствие денег на январь или какая-то определенность с январем по финансированию формирует определенное ожидание. Речь идет о том, что Нацбанку нужно продать 3 миллиарда долларов из резервов, чтобы погасить дисбаланс торгового баланса.

Или начать девальвировать гривну, чтобы минимизировать спрос на импорт и несколько оживить спрос на экспорт, или продать экспортную выручку по повышенной цене,

– говорит эксперт.

Даниил Монин прогнозирует, что если Украина до 31 января не получит денег или определенности по финансированию, то скорее всего курс в январе пойдет к отметке 40 – 41 гривен за доллар.

Прогноз наличного курса на январь

Банкир Тарас Лесной спрогнозировал для 24 Канала события на валютном рынке в январе Следовательно, ожидается, что начало 2024 года будет "вялым". Речь идет как о покупателях, так и о продавцах.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.

Ситуация на межбанке:

Текущие колебания на межбанке как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты не превысят 0,2 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи будет минимальной – всего до 0,1 гривны.

Пределы ожидаемых валютных изменений будут на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро.

Наличный рынок: